武漢肺炎客戶沒砍單 多家半導體廠營運不悲觀

（中央社記者張建中新竹3日電）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，各界憂心恐將衝擊經濟產業。不過，國內多家半導體廠因客戶並未砍單，部分客戶甚至還追單，對今年營運並不悲觀。

記憶體控制晶片廠群聯即表示，工業控制嵌入式應用系統客戶持續下單，並未受到疫情影響。

此外，因疫情影響，雲端服務需求上升，居家上班、遠距教學情況增多，筆記型電腦需求明顯升溫；加上線上購物等宅經濟興起，都將帶動對儲存型快閃記憶體（NAND Flash）需求成長。

群聯強調，NAND Flash整體需求絕大部分只是遞延，而非消失，NAND Flash後市尚未看到悲觀的理由。

指紋辨識晶片廠神盾也指出，韓國手機廠大客戶沒有供應鏈斷鏈的問題，今年上半年接單順利，該拿的機種全部都拿到，第2季不致出現客戶庫存調整情況，業績應可比第1季好。

IC設計服務廠世芯-KY表示，雖然武漢肺炎疫情蔓延，美中貿易戰緊張情況不定，不過目前中國客戶仍未下修今年處理器訂單的預估量，預期今年出貨量可望持續放大。

射頻（RF）晶片廠立積也指出，客戶需求並未因疫情而有修正，大客戶還持續追單，全年營收表現將比去年好。

伺服器管理晶片廠信驊因中國與美國客戶不斷追加訂單，甚至樂觀調高今年營運展望，預期總營收可望成長15%，表現將優於年初預期的10%水準。

只是疫情發展仍具變數，矽智財（IP）廠晶心科對今年營運表現抱持觀望態度，認為疫情若能在4月、5月獲得控制，應不會對今年營運造成影響；若延續到10月，今年營運成長就可能會有問題。（編輯：張良知）1090403