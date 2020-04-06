恐面臨斷單危機 中小企總呼籲調降營所稅

（中央社記者蔡芃敏台北6日電）中小企總表示，武漢肺炎疫情延燒歐美，許多企業恐面臨斷單危機，雖政府已提出兆元紓困方案，但呼籲政府暫時將營所稅調降至17%，讓企業更有感。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延全球，各國陸續進入鎖國狀態，歐美疫情更進入高峰期，疫情讓經濟前景蒙塵，也打亂市場供需。中小企業總會今天發布新聞稿指出，台灣以出口導向，先前疫情震央在中國，中小企業憂心斷鏈，現在轉移到歐美，恐怕直接面臨斷單，波及層面更廣。

中小企業總會理事長李育家說，政府積極防疫，也提出兆元紓困方案，財政部日前祭出企業可緩繳或分期繳納各項稅捐。不過，呼籲政府暫時將營所稅從20%調降至17%，「更有實質意義，企業更有感」，待疫情過後，再調回來也不遲。

另外，也呼籲政府可考慮調整工商用基本契約電價，減緩企業負擔。

根據中小企業總會日前調查，有26%中小企業預估今年上半年營收將衰退3成，18.7%企業恐減4成，23.6 %企業預估業績將衰退5成（含）以上。

李育家說，很多中小企業反映歐美買家直接斷單或暫緩出貨，若疫情持續，企業恐怕陷入營運困難，「真的會垮」。（編輯：林興盟）1090406