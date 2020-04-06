砷化鎵3雄營收全數雙升 4月不看淡

（中央社記者韓婷婷台北6日電）砷化鎵三雄穩懋、宏捷科及全新3月合併營收全數「雙升」，相較2月及去年均成長，其中宏捷科更連續50個月新高，4月有機會續創高，穩懋及全新也不看淡。

展望4月，宏捷科持續受惠去美化轉單效應，第2季營運依舊審慎樂觀，4月營收有機會持續寫歷史；不過受限於產能滿載，預期成長幅度相對受限，目前月產能為1萬片左右，預計6月以後產能將擴增到1.2萬片，屆時如果需求未有大變化，將有機會見到大幅度成長。

穩懋則表示，目前看來還可以，產能利用率沒有看到明顯波動，至於第2季表現，預計4月底才會有較明朗完整的評估，屆時將召開法人說明會進一步說明；初步看到產能利用率還算穩健，中長期對5G產業的發展仍相當樂觀，擴產進度不變，預計第2季底會逐月開出新產能。

全新光電表示，受惠中國新基建加速光通訊產品需求，有機會至少維持3月水準，手機射頻元件（RF）產品仍需進一步觀察，能見度相對低。

宏捷科3月合併營收新台幣2.72億元，月增0.11%、年增164.23%，續創近50個月以來新高紀錄，累計第1季合併營收8.13億元，季增4.24%、年增162.58%。

穩懋3月合併營收20.79億元，月增5.86%、年增66.42%，重回20億元大關，第1季合併營收60.6億元，季減12.21%、年增67.88%，符合原先預期。

全新3月合併營收2.24億元，月增7.55%、年增16.65%，第1季合併營收6.49億元，季減12.6%、年增37.84%。（編輯：鄭雪文）1090406