宅經濟發威 家用消費品逆勢成長2成

（中央社記者蘇思云台北7日電）疫情衝擊實體經濟活動，但調查顯示，消費者只是轉移消費型態，並非不消費。百貨業者看準宅經濟的潛力，近期居家用品營收成長2成，也推出直播助陣，希望彌補實體業績。

台灣市調機構東方線上近期發表「宅居經濟大衝擊金錢‧時間‧行為全解析」報告。東方線上發現，疫情雖然衝擊經濟活動，但整體消費量並沒有減少，只是改變既有消費形式。

報告指出，宅居活動類型的消費全面上升，疫情風險型、戶外活動型、人際互動型則都下降；民眾在家時間增加，38%消費者不論平日、假日都盡量在家，依調查結果，全體平日在家時間增加1.7小時，假日為2.4小時。

Global Mall環球購物中心表示，在板橋車站的門市中，相關家具品牌、販賣生活用品的樓層，3月整體業績還逆勢成長2成。業者表示，高價咖啡機最近賣得特別好，分析並非是喝咖啡人口增加，而是民眾待在家中的時間變長，只要能提升生活品質的消費類型，都具備成長空間。

疫情期間，新光三越百貨也發現，顧客在家自己做臉的需求也大為增加，推斷可能是每天長時間戴口罩引起皮膚狀況，因而加強肌膚保養。

新光三越台北信義新天地店也在官方粉絲團線上直播「水水應援團」，讓櫃姐們化身直播主，替顧客「雲端導購」，滿足不出門的購物需求，不到1小時的內容往往吸引超過3000個觀看人次。清明連假期間並跟多個專櫃品牌合作，希望趁機搶攻電商大餅。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前在記者會上，請食藥署人員示範如何用電鍋蒸口罩，新光三越的臉書小編也緊跟防疫時事，透過國台語交替的直播內容，接地氣教顧客如何蒸口罩，還有必須留意溫度、時間等控制項目。（編輯：林孟汝）1090407