國發會正副主委喊話 端救急方案助新創度難關

（中央社記者潘姿羽台北7日電）國發會今天下午線上直播「國發基金投資受疫情影響新創事業說明會」，國發會正副主委親上前線，強調新創投資方案有4大特色，不只為新創「量身訂做」，且為效率導向，申請到撥款最快可一個月完成。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續在全球擴散，國發會今天特別開直播，由主委陳美伶、副主委鄭貞茂站上前線，向新創事業說明「行政院國家發展基金對受嚴重特殊傳染性肺炎影響新創事業投資作業要點」，陳美伶更當場喊話，這個方案為新創量身訂做，「不希望你們成為紓困方案裡的孤兒」。

陳美伶表示，農曆年後，疫情迅速升溫，新創業者陸續反映受到衝擊，儘管政府部門非常努力紓困，但因新創特性有別於傳統產業，可能成為政府紓困方案的「漏網之魚」。

陳美伶指出，新創投資方案4大特色，第一點就是方案是為新創事業量身訂做，不再有紓困孤兒；第二，方案保留最大彈性，提供需要協助；第三，目的是「救急不救窮」，希望讓受到疫情衝擊的新創化危機為轉機，更具有韌性。

第四個特色是講求效率，陳美伶特別強調，從申請、遞案撥款，能夠在一個月內完成，但也希望新創業者能夠事前做好溝通，在送件完整的前提下，國發基金會講求效率、給予最大彈性，不會要求很多文書作業。

國發會一向與新創業者互動密切，鄭貞茂表示，上週公布至今，實際遞件已經接到10幾件，也有300多通的詢問電話。今天國發會直播的過程中，新創業者也直接線上詢問，互動相當熱烈。

根據國發基金「受嚴重特殊傳染性肺炎影響新創事業投資專案」內容，國發基金每一投資案投資金額以企業6個月營運資金為原則，最多不超過12個月營運資金；投資方式為投資於受影響新創事業新發行的特別股。（編輯：林興盟）1090407