疫情爆發後 首見國銀中國分行踩雷

（中央社記者劉姵呈台北7日電）金管會今天公布，合庫銀2月出現新台幣2.61億元的壞帳，官員說，主要是因為中國經濟放緩，且當地企業經營困難所致。為自今年初疫情爆發以來，首度有台資銀行在中國分行踩雷的逾放案。

金融監督管理委員會今天公布國銀2月底逾放情形，全體國銀中僅有合庫銀的中國分行出現2.61億元的壞帳，逾放比約0.81%。

銀行局副局長黃光熙表示，主要是因為中國經濟放緩，當地個別企業因經營困難有周轉不靈的狀況。

自去年美中貿易戰爆發以來，金管會就要求國銀中國分行一發現有逾放情形，就要用盈餘打消。再者，因應中國經濟下行風險升高，金管會去年開始也要求國銀在中國分行、子行授信應提列足額的備抵呆帳，並做好授信品質控管，使得各國銀對授信放款更加謹慎，逾放也因此大幅降低

今年初開始，全球陸續爆發武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，國銀中國分行除了防疫措施外，都提早打消逾放；今年1月台資銀行中國分行才創下2年多來首見全數「零逾放」情形，但2月合庫銀卻出現壞帳。為自疫情爆發以來，首度有台資銀行在中國踩雷的逾放案。（編輯：林興盟）1090407