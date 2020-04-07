更多編輯台推薦新聞：
靈醫會貢獻台灣逾半世紀 不追弱勢病患欠款
生活

靈醫會貢獻台灣逾半世紀 不追弱勢病患欠款

武漢肺炎疫情當頭 紐約染疫死者擠爆太平間
國際

武漢肺炎疫情當頭 紐約染疫死者擠爆太平間

武漢即將解封 專家：無症狀感染者還有1至2萬
兩岸

武漢即將解封 專家：無症狀感染者還有1至2萬

專題／中國網軍4種模式 學者：裡應外合最難防
兩岸

專題／中國網軍4種模式 學者：裡應外合最難防

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
募款喊停又多3000萬 助呂若瑟救義大利6天達1.5億元
首頁 / 產經

疫情衝擊 國銀國內總分行前2月獲利衰退近7%

最新更新：2020/04/07 20:06

（中央社記者劉姵呈台北7日電）金管會今天公布，全體國銀今年前2月稅前盈餘為新台幣627.5億元，年衰退3.4%，其中，國內總分行年衰退約6.8%，主要是因為疫情重創全球資本市場，國銀投資金融資產評價利益減少。

金融監督管理委員會銀行局今天公布，全體國銀今年前2月稅前盈餘為627.5億元，較去年同期衰退約3.4%，其中，國內總分行前2月稅前盈餘為372.1億元，較去年同期減少約27.3億元，年衰退幅度約6.8%。

銀行局副局長黃光熙表示，主要是因為肺炎疫情重創資本市場，導致國銀投資金融資產評價利益減少，投資與其他淨收益較去年同期減少128億元，所幸放款淨利息收益及手續費收益，分別較去年同期增加32億元、28億元，同時呆帳費用也少提約63億元。

國際金融業務分行（OBU）方面，前2月稅前盈餘為187.6億元，較去年同期成長10.8%，黃光熙說，主要是因為OBU投資金融資產的評價利益增加，前2月共增加27億元。

海外分行及大陸分行方面，合計前2月稅前盈餘共67.8億元，較去年同期衰退逾15%，黃光熙表示，主要是海外及大陸分行有增提呆帳準備，海外分行較去年同期增提11億元，大陸分行則是2月單月增提約3億元。

受到肺炎疫情影響，海外及大陸分行超前部署緊急增提呆帳準備，反觀，國內總分行卻較去年同期少提列呆帳費用；銀行業者分析，可能是因為有銀行評估海外授信風險會升高，但國內授信品質仍較佳。（編輯：鄭雪文）1090407

延伸閱讀
利息收益銳減 國銀總分行前8月獲利衰退60.5億國銀全年獲利挑戰新高 華映綠能曝險是變數

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報