疫情衝擊 國銀國內總分行前2月獲利衰退近7%

（中央社記者劉姵呈台北7日電）金管會今天公布，全體國銀今年前2月稅前盈餘為新台幣627.5億元，年衰退3.4%，其中，國內總分行年衰退約6.8%，主要是因為疫情重創全球資本市場，國銀投資金融資產評價利益減少。

金融監督管理委員會銀行局今天公布，全體國銀今年前2月稅前盈餘為627.5億元，較去年同期衰退約3.4%，其中，國內總分行前2月稅前盈餘為372.1億元，較去年同期減少約27.3億元，年衰退幅度約6.8%。

銀行局副局長黃光熙表示，主要是因為肺炎疫情重創資本市場，導致國銀投資金融資產評價利益減少，投資與其他淨收益較去年同期減少128億元，所幸放款淨利息收益及手續費收益，分別較去年同期增加32億元、28億元，同時呆帳費用也少提約63億元。

國際金融業務分行（OBU）方面，前2月稅前盈餘為187.6億元，較去年同期成長10.8%，黃光熙說，主要是因為OBU投資金融資產的評價利益增加，前2月共增加27億元。

海外分行及大陸分行方面，合計前2月稅前盈餘共67.8億元，較去年同期衰退逾15%，黃光熙表示，主要是海外及大陸分行有增提呆帳準備，海外分行較去年同期增提11億元，大陸分行則是2月單月增提約3億元。

受到肺炎疫情影響，海外及大陸分行超前部署緊急增提呆帳準備，反觀，國內總分行卻較去年同期少提列呆帳費用；銀行業者分析，可能是因為有銀行評估海外授信風險會升高，但國內授信品質仍較佳。（編輯：鄭雪文）1090407