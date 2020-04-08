美股收小黑 法人：台股重回萬點有壓

（中央社記者潘智義台北8日電）雖因武漢肺炎疫情有緩和跡象，美股道瓊工業指數早盤大漲，但收盤仍小跌26.13點，台股昨天收在9996.39點，距萬點僅一步之遙，法人表示，美股不給力，台股重回萬點有壓力。

由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情出現緩和跡象，美股早盤強漲，道瓊工業指數狂漲近千點，但收盤小跌。

道瓊工業指數下滑26.13點或0.12%，以22653.86點作收。標準普爾指數下跌4.27點或0.16%，收在2659.41點。那斯達克指數下挫25.98點或0.33%，收7887.26點。

台股昨天收在9996.39點，大漲177.65點，成交值新台幣1712.13億元。三大法人合計買超63.26億元，其中自營商買超9.82億元，投信買超19.36億元，外資及陸資買超34.08億元。

美股不給力，但台灣證券交易所舉行線上台灣投資說明會邁入第3天，在吸引外資投資台股的訴求下，今天的重頭戲是邀請在外資圈多年，現任寬量國際策略長谷月涵登場，分析全球投資市場。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股能否續漲關鍵依然是美股，但美股近來上上下下，很難掌握，由於各國央行多採量化寬鬆貨幣政策，市場資金充沛，只要跌深個股仍有機會反彈。

儲祥生指出，因3月下旬到4月以來，歐美疫情快速蔓延，恐影響產業基本面，後續變數仍多，因此接下來的台積電法說會如何解讀疫情對市場的影響，將是重要指標。（編輯：趙蔚蘭）1090408