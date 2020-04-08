疫情衝擊 花旗調降全球經濟成長預測至-1.6%

（中央社記者吳佳蓉台北8日電）武漢肺炎疫情衝擊經濟，花旗大幅下修2020年全球經濟成長預測，由原先的2.5%降至-1.6%，但籲投資人勿恐慌性拋售，應採防禦性投資，建議適度配置投資等級美債及股利成長股。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情由中國擴散至歐洲與美國，歐美相繼封城鎖國，牽動全球產業鏈斷鏈風險，加深經濟衰退的疑慮。

受疫情影響，花旗集團下修2020年全球經濟成長率預測，由2月12日預測的2.5%大幅下修至-1.6%；已開發國家由1.4%下調為-3.6%、新興市場由3.9%降至1.1%、美國由2%降為-0.5%、歐洲由1%降為-8.4%、中國則由5.3%降為2.4%。

不過，花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，投資人無須太過悲觀，切勿恐慌性拋售，應掌握「MASK」投資策略，在劇烈變動的經濟局勢下，尋找投資契機。

曾慶瑞指出，首先，留意貨幣政策（Monetary Policy） ，美國聯準會（Fed）連降6碼，全球央行大多跟進降息，全球低利率環境已經維持一段時間，值得進一步觀察，寬鬆貨幣政策能否拯救疫情經濟。

曾慶瑞說，其次，是調整資產配置（Asset Allocation） ，根據過去數據估算，透過全球化的投資組合配置，不僅可能會產生更高的投資報酬，同時價格波動的風險也會降低；同時，在市場震盪之際，分散多元配置，較能掌握收益機會，例如同時配置美國公債、黃金等。

曾慶瑞表示，另建議慎選標的（Security Selection） ，花旗集團宏觀預估全球市場EPS將往下修正至-20%，其中美國下修約-24%、歐洲下修約-50%。美國市場相對受創較輕，投資人可以慎選企業獲利能力較佳的優質股利成長股，以及可降低整體投資風險的避險性資產，未來1至2年可望有機會再上漲，建議投資人評估自己的風險屬性適度配置。

曾慶瑞指出，在經濟局勢動盪的時刻，選擇高品質的債券比追求債券收益率更加重要，在債券部分，投資人不妨慎選投資等級美元債券與美國公債；至於飽受疫情重創的能源、航空等類股，由於疫情變化尚未明朗，全球經濟活動停擺，建議避免逢低承接。

最後，曾慶瑞建議反璞歸真（Keep It Simple Stupid） ，長期而言，維持投資習慣，仍會有資產增值效果，從歷史經驗分析，在投資局勢不確定性增加之際，投資策略更著重反璞歸真，採取簡單的投資方式，如定期定額等將更形重要。

以標準普爾500指數為例，若投資人1980至2018年每天都保持投資，總投資金額為1萬美元，在2018年總資產將成長至70萬8143美元；若錯過市場表現最佳5天，則總資產為45萬8476美元；若錯過市場表現最佳的50天，則總資產僅剩下6萬2342元，顯示保持投資習慣比猜測進場時機來得重要。（編輯：張良知）1090408