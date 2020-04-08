蘇建榮：減稅緩不濟急 直接補助比較實在

（中央社記者溫貴香、顧荃台北8日電）財政部長蘇建榮今天表示，所有減稅都要修法，明年才能適用，根本緩不濟急，採取補助措施、直接受惠比較實在；對於前財政部長顏慶章提及消費扣除稅制，他認為有點唐突且不合時宜。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）衝擊經濟，行政院下午召開紓困振興方案記者會，由財政部說明從津貼免稅、虧損扣除、提前退稅、主動減稅及紓困緩稅等5大面向、11項稅務協助，與納稅義務人相挺抗疫度難關。

政務委員龔明鑫表示，減稅必須修改法令最快也要到明年才可適用，對於這段時間度過疫情的幫助不大，因此用稅費與租金直接用補助的方式，包括過去有些租金或稅費，各目的事業主管機關都有編經費做些補助。

他表示，財政部希望從租金面來講，如果主動降租2成，希望可以起一個帶頭作用，一起度過難關。

龔明鑫說，紓困原則秉持雨露均霑與立竿見影，如果是減稅，即便是今年修法過，真正可以適用也要等到明年，所以減少繳納也要等到明年，如果是今年馬上辦理緩徵即可減省支出，直接降租金或用補貼就可以今年直接受惠，不用等到明年。

蘇建榮表示，基本上，所有減稅都要修法，修法的話要到明年適用、緩不濟急，產業目的事業主管機關包括交通部、經濟部、文化部等受影響產業比較嚴重都有一些補助措施，這些補助措施在特別條例修正草案第9條之1已明訂不納入所得課稅，「這會比較實在一點」。

被詢及顏慶章提及比照日本、南韓作法針對部分消費進行特別扣除額的扣除，即可在疫情過後刺激消費，蘇建榮對此表示，就他了解，日本沒有這種消費扣除的稅制情況，所得稅是所得稅、消費稅是消費稅，兩者不能混為一談，就稅制的完整性，這有點唐突。

他強調，透過制度推動，一樣要等到明年才有效果，減稅的效果要到明年才會出現。

他補充說明，如果針對消費支出給予一個所得支出的扣除，表示愈有錢、消費能力愈高的人，支出如果愈高，在明年報稅時所享受的利益也將更多，從這個角度來看，是比較不合宜的想法。（編輯：楊凱翔）1090408