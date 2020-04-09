東森營收拚逆勢成長 王令麟：不減薪裁員

（中央社記者江明晏台北9日電）疫情籠罩全球，東森集團總裁王令麟今天表示，集團業績受惠電商支撐，將逆勢成長，全年將突破380億元營收規模，集團目前也堅守「不裁員」、「不減薪」原則。

東森集團總裁王令麟今天代表集團提供自家自然美護膚品，為第一線醫護警消人員打氣。

疫情籠罩全球，重挫經濟成長，王令麟今天受訪時表示，集團業績受惠電商支撐，將逆勢成長，其他如捷運廣告雖然下滑，但旗下寵物店業績、自然美美容SPA業績都維持穩盤表現，集團目前也堅守「不裁員」、「不減薪」原則。

東森集團今年原先預估營收將達新台幣380億元，王令麟說明，由於疫情促使虛擬電商趨勢發威，帶動業績大幅成長，營收目標有望再突破，也喊話每年會有20%的成長，重申2024年零售、媒體營收將達到1100億元的規模，預估自有品牌占比達50%。

王令麟表示，今年東森購物首季營收年增20%，預估今年整體今年成長將達到20%至30%，達240到260億元的規模，取決於疫情狀況，東森購物也將與異業合作銷售如長榮航空空廚料理等。

針對未來消費趨勢樣貌，王令麟認為，實體通路應該都會加強虛擬這一塊服務，在虛擬通路和雲端平台都會加大力道，從東森集團目前實施部分人員「在家上班」的成效來看，他也認為，在家辦公的趨勢確立，未來商辦大樓市場也會改變。

在國際布局方面，他表示，東森已在馬來西亞、柬埔寨、越南申請電商、直銷執照，採取類似直銷微銷模式，去年在中國業績達4.9億元，今年目標達10億元的規模，由於東南亞喜好「日本美妝」產品，集團也將在沖繩設工廠，生產自然美配方產品。（編輯：黃國倫）1090409