企業碰上疫情 人力銀行指職場有三大轉變

（中央社記者蔡芃敏台北9日電）武漢肺炎蔓延全球，改變全球企業既有營運模式。人力銀行表示，疫情帶動職場三大轉變，業者改以遠端面試徵才，企業內部也加速數位化；另外，企業職場文化進入「新信任關係」。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，為避免辦公群聚感染，進而影響企業營運，許多企業推動在家上班（work from home），會議也改以遠距通訊。

104人力銀行今天發布新聞稿指出，疫情為職場帶來三大改變。104人力銀行總經理黃于純表示，企業徵才重新洗牌，防疫期間，愈來愈多徵才企業也將改用遠端視訊進行面試。

104人力銀表示，觀察產業徵才減幅，以住宿餐飲、休閒旅遊、大眾傳播工作較多，較去年同期衰退約2成至4成間。不過，金融業受惠於電商金融支付暢旺，工作數不減反增，年增達16.8%，電子資通、軟體、半導體年增5.8%，醫療保健環境衛生工作數量小幅衰退，但相對抗跌。

疫情也帶動企業加速數位化，104表示，越來越多業者啟動大規模在家上班。不過，在遠端工作模式下，企業該如何確保遠端上班機制不會成資安破口，又能兼顧工作效率，考驗經營者應變能力，也挑戰資安工程師的防駭能力。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄觀察，遠距上班減少員工傳染風險、節省通勤時間、取消會議及外訪反而提高工作效率，也替公司節約水電負擔，是遠距上班優勢。不過，資安風險、溝通難度升高，也讓員工紀律受到考驗。

他建議，為避免公司機密外洩，職員應使用可信任的網路連線。避免緊急狀況發生無人處理，在家工作時無論是電話、通訊軟體應保持暢通。

員工在家工作除了透過工作日誌讓主管了解進度，也可主動回報進度，建立信賴關係；使用郵件或通訊軟體的文字溝通，應再度與對方確認，避免誤會或溝通失準。（編輯：張均懋）1090409