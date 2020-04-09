口罩申請寄送海外首日 上午流量過大網站當機

（中央社記者吳柏緯台北9日電）口罩寄送海外申請第一天，由於上午網站湧入大量人流造成系統異常，貿易局表示已經偕同系統公司人員緊急處理、排除情形。貿易局統計，截至中午已經順利發出522件輸出許可。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，為了照顧在海外的台灣人，避免因為口罩不足而暴露在感染風險之中，從今日上午9時起開放民眾申請、寄送口罩至海外。經濟部說明，收件人必須是寄件人的配偶或二親等內的親屬，收件人每2個月最多可收到30片，寄件人每2個月最多也可寄送30片。

不過許多國內民眾心繫海外親人，因此在開放申請的第一時間就迫不及待上網申請，由於流量過大超出系統負荷，造成系統異常，讓不少民眾感到憂心、不知所措。

貿易局稍早表示，由於瞬間湧入大量申請，造成申請系統網站發生異常，目前正緊急處理中，將用最快速度完成，使民眾都能順利申請到口罩輸出許可證。而至中午為止，已順利核發了522件輸出許可證。

貿易局進一步說明，申請系統網站與內政部戶政查核系統及中華郵政公司的連線均正常，由於需處理大量申請案，造成速度較慢，目前正加速運作中。如果已經取得口罩輸出許可證號碼的民眾，請等到網路流量正常後，再至各地郵局寄送包裹。

貿易局也建議有申請需求的民眾，今天下午網路流量正常後，再上網申請輸出許可證。（編輯：黃國倫）1090409