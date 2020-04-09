國泰金第一季大賺228.8億 暫居金控獲利王

（中央社記者劉姵呈台北9日電）國泰金今天公布，3月稅後盈餘為新台幣44.6億元，較2月腰斬，但累計第一季稅後盈餘達228.8億元，年成長71.6%，每股稅後盈餘（EPS）仍有1.72元，暫居金控獲利王寶座。

國泰金控今天表示，子公司國泰人壽3月自行結算稅後盈餘約20.8億元，較2月的59.1億元大幅衰退約64.8%，且較去年同期的25.6億元，也略減18.75%。

國壽也表示，3月投資績效平穩，且業務面持續價值導向策略，保單銷售以投資型保單及傳統型分期繳為主，3月初年度保費收入（FYP）為119億元，為業界排名第一；新契約等價保費收入（FYPE）為39億元。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情重創全球股債市，今年3月開始，有不少金融機構投資評價產生損失，壽險型金控又因新台幣匯率強勢，匯率波動也成影響資產評價另一因素。

不過，國泰金日前法說會上也表示，國壽去年已將投資部位調整成「進可攻、退可守」的方式，除了調降股票部位外，債券部位也趁利率高時，投資信用風險較佳的標的，且在股市中汰弱留強的操作，已有超過一年的時間。因此，國壽今天自結累計第一季稅後盈餘達145.9 億元，年增率高達133%。

另一獲利引擎國泰世華銀行方面，3月稅後盈餘為22.7億元，優於2月的表現，國泰世華銀也強調，3月仍維持高活存比，在存放及手續費收入業務表現平穩，資產品質也維持良好。

其他子公司方面，國泰產險3月個體簽單保費17.7億元，穩居市場第二；國泰證券3月稅後盈餘為1.2億元；國泰投信3月稅後盈餘為4648萬元，各項業務皆穩定推展。（編輯：林興盟）1090409