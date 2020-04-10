閎暉關深圳廠甩虧損包袱 股價拉漲停

（中央社記者江明晏台北10日電）閎暉實業旗下深圳廠將關廠，估提列損失3.63億元，影響第1季EPS約6.05元，但市場以「短空長多」解讀，看好閎暉甩掉長年虧損包袱，朝穩健獲利小而美發展，股價拉漲停。

閎暉實業董事會9日決議通過，從事機構整合元件的子公司旭榮電子（深圳）將其所屬工廠進行逐步減產，現有訂單消化完畢後依法關廠，合計總提列損失約新台幣3.63億元，估影響第1季每股盈餘（EPS）約6.05元。

市場以「短空長多」解讀，看好閎暉甩掉長年虧損包袱，朝穩健獲利小而美發展，今天股價雖開低，隨後一路拉漲停至22.1元。近一週股價勁揚11%，外資也連續3日買超。

閎暉於1999年底投資旭榮公司，因專精於手機按鍵而有獲利，但2013年以來面對觸控智慧型手機盛行，手機按鍵需求逐步降低，閎暉朝向跨產業產品應用轉型，但仍無法彌補手機按鍵下滑影響，近幾年皆為虧損，又逢今年肺炎疫情導致訂單量大幅下滑，加上廠房租約到期，租金上漲幅度過高，決定盡速止血。

閎暉表示，經過去年減資改善資本結構以及聚焦精實，再加上今年實施本次整頓，重新分配資源並擴大投資在台灣廠與馬來西亞廠的新技術發展與產能擴增，健全營運體質，朝向穩健獲利小而美發展。（編輯：趙蔚蘭）1090410