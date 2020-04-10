疫情衝擊全球股市 第1季基金績效慘綠

（中央社記者韓婷婷台北10日電）在武漢肺炎疫情肆虐下，今年第1季基金績效全面重挫。投資國內股市的178檔基金平均跌17.78%，跨國投資558檔股票型基金平均跌15.41%，整體來看，大中華區域型基金相對抗跌。

全球金融市場今年首季遭遇有史以來最大的黑天鵝，根據台大教授李存修及邱顯比統計分析指出，今年第1季投資國內股市的178檔基金，平均虧損17.78%，優於加權股價報酬指數的跌幅18.88%；其中以科技類基金跌幅19.08%最重，其次為中概型基金跌幅18.72%，價值型基金跌幅16.13%相對較輕。

名列前茅的國內股市基金清一色為反向型ETF，主動型基金中以保德信店頭市場基金績效最優，第1季僅下跌10.74%。

至於跨國投資的558檔股票型基金，第1季平均跌幅為15.41%。由於中國大陸股市相對抗跌，91檔大中華區域型基金平均跌幅僅6.79%，其中，元大大中華TMT-人民幣基金甚至逆勢上揚5.66%；中國大陸A股基金37檔平均跌幅僅8.82%，其中，富蘭克林中國A股N（累積）-南非幣基金逆勢上揚達14.92%。

此外，由於油價於3月間暴跌，致使全球資源型基金於第1季平均跌幅達26.13%，新興市場基金平均下跌26.58%，災情慘重。

投資美、日以外單一國家的12檔基金，平均跌幅高達33.39%。其中以投資印度與巴西的基金跌幅最深；歐洲與亞洲區域型基金平均分別下挫22.88%與20.35%，亦屬重災區；美國與日本股票型基金跌幅較小，分別下挫13.33與16.22%。

至於161檔全球一般股票型基金平均下跌15.11%，大幅優於MSCI世界指數（含息）的跌幅21.26%。名列前茅的基金同樣是反向型ETF，其中，富邦印度NIFTY單日反向一倍ETF單季獲利高達34.88%。

債券型基金雖成為資金的避風港，但除非是投資美國政府債券，否則即使是投資等級債，也難逃下跌的命運。以全部幣別來看，全球型投資等級債第1季平均下跌8.02%，短期型跌幅4.47%，目標到期型平均單季下跌11.65%；全球新興市場投資等級債平均下跌11.53%，為跌幅較深的第2個類別；中國大陸投資等級債平均僅下跌2.29%，相對抗跌，其中，元大中國機會債券-人民幣甚至有0.17%的單季正報酬。

高收益債基金方面，由於信用利差擴大，跌幅較投資等級債深。新興市場高收益債單季下跌18.51%，跌幅幾與股票型基金相當；其他如全球型下跌13.83%，亞洲區域型下跌13.76%，僅中國大陸高收益債單季下跌7.13%，維持個位數的跌幅。

105檔債券ETF第1季平均績效勉強維持1.29%的正報酬，但投資長天期美國政府債券的群益25年期以上美國政府債券ETF、永豐20年期以上美國公債ETF及復華美國20年期以上公債ETF，在第1季分別創下24.62%、23.21%與23.19%的佳績。（編輯：張良知）1090410