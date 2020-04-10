疫情衝擊券商銀行大虧 上市櫃金控3月獲利腰斬

（中央社記者劉姵呈、潘姿羽、吳佳蓉台北10日電）肺炎疫情衝擊全球金融市場，金控子公司券商、銀行投資慘虧，15家上市櫃金控3月稅後純益合計僅新台幣137.83億元，較去年同期腰斬，但累計第1季稅後仍賺868.15億元。

15家上市櫃金控獲利今天全數出爐，受到武漢肺炎疫情衝擊，全球資本市場動盪，合計全體金控3月稅後純益僅有新台幣137.83億元，較去年同期的302.49億元腰斬，所幸大型金控仍維持高獲利水準，累計第1季稅後仍賺進868.15億元，較去年第1季865.9億元，有些微成長0.26%。

整體來看，主要是因為旗下證券子公司因外資大賣台股，不利投資操作及評價表現而慘虧；另外，部分金控因主要獲利引擎銀行子公司受市場波動影響，造成金融商品評價有損失。

3月獲利總排名方面，金控雙雄仍維持高獲利水準。其中，富邦金3月稅後純益為81.20億元，較去年同期成長83%；累計第1季稅後純益為229.43億元，較去年同期成長84%，累計每股盈餘（EPS）為2.24元，一舉拿下金控單月、首季及每股獲利三冠王。

國泰金3月稅後賺44.6億元，雖較2月幾近腰斬，但累計第1季稅後卻大賺228.8億元，以EPS1.72元，緊追在後。

值得注意的是，因台新金及兆豐金單月出現稅後虧損；華南金與開發金單月及第1季皆出現稅後雙虧，因此，在其他金控排名，較上月則有大洗牌的情況。

其中，單月虧損達雙位數的有兆豐金、開發金與華南金。

兆豐金因旗下子公司兆豐銀行金融商品評價損失，3月稅後虧損17.93億元，拖累金控3月稅後虧損達15.65億元，痛失公股獲利王寶座，但金控累計第1季稅後盈餘仍有19.29億元。

兆豐金副總經理林瑞雲說，主要是因為肺炎疫情重創股債市，銀行金融商品產生評價損失達25億元外，疫情導致原有授信客戶停工，有繳不出利息的狀況，為了降低逾放，3月銀行也提列備抵呆帳約7億元。

開發金則因為金融市場大幅波動，投資未實現評價損失，導致3月自結稅後虧損15.94億元，今年第1季累計稅後虧損4.88億元，每股虧損0.03元。此次總排名掉至倒數第二名，也為民營金控最後一名。

開發金表示，旗下子公司中華開發資本同樣受到資本市場走勢回落影響，持續壓抑獲利動能，造成未實現評價損失，3月稅後虧損13.69億元，累計第1季虧損17.17億元；另一子公司凱基證券也因全球股、債市場波動及外資擴大賣超台股，不利投資操作及部位評價表現，3月稅後虧損4.11億元，但累計第1季稅後仍賺0.71億元。

華南金方面，3月稅後純益虧損35.99億元，為2010年12月以來，再度出現單月虧損；累計第1季也虧損約14.48億元，每股虧損約0.12元。

華南金表示，主要是因為旗下子公司華南永昌證券發行認售權證，但避險不及，爆發單月鉅額虧損，稅後虧損達47.59億元，連累金控整體獲利。此次華南金也因子公司華南永昌證大幅虧損影響下，總排名及公股金控排名都「吊車尾」。（編輯：楊凱翔）1090410