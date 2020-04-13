專利申請受疫情延誤 智慧局將從寬認定

（中央社記者吳柏緯台北13日電）若民眾申請專利與商標的時程，受到武漢肺炎疫情影響而延誤，智慧局表示，均可依商標法相關規定，備妥資料提出申請，智慧局將會從寬認定。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，不少民眾須要居家隔離無法外出，有些民眾因為世界各國採取嚴格的邊境管制，而無法回國。疫情使得不少民眾的既定計畫都被打亂，更可能影響到相關權益。

智慧局說明，如因武漢肺炎疫情導致民眾申請專利、商標的時程延誤，以至於無法在法定期間申請、提交資料，得檢具相關證明文件，依規定向智慧局申請回復原狀，原則上將視個案具體情形從寬認定。

智慧局進一步說明，不只是武漢肺炎，若民眾專利、商標等申請案，因天災或不可歸責於己的事由而造成無法在法定期間申請，均可依專利法第17條及施行細則第12條或商標法第8條及施行細則第9條規定申請回復原狀。

此外，武漢肺炎疫情帶動的防疫商品與服務的需求，成為一項商機。為快速因應相關業者的需求，智慧局指出，已經調查統計並列出與防疫有關的「防疫商品及服務名稱」分類一覽表，協助業者查詢及正確填寫商品及服務名稱，不但可加快申請速度並能享有規費減免的優惠。

若沒有列在清單上的商品及服務，或是對於新興的防疫商品、服務或分類有疑問，申請民眾也可以直接向智慧局詢問。

智慧局進一步說明，若民眾申請的產品或服務有急迫上市的需求，也可透過專線，智慧局將由專人協助並提供可能否准的因素分析建議，作為提出申請前的初步參考，同時降低行銷上可能侵權的風險。

智慧局指出，這項服務預計實施至4月30日止，後續將視疫情狀況評估是否延長。（編輯：鄭雪文）1090413