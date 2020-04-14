巧新下半年業績看佳 部分客戶輪圈訂單加速出貨

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）汽車輪圈廠巧新預期下半年業績可優於上半年，鍛造鋁合金輪圈訂單客戶未取消，部分客戶還加速出貨，屏東自動化工廠3月獲認證，取得多家汽車廠量產許可。

展望今年營運表現，巧新指出目前歐洲品牌部分車廠短期停產至3月底或4月中旬，雖然全球新車銷售市場短期因品牌車廠陸續停工因應防疫，出現供給與需求停滯的真空情況，但公司對今年整體營運仍審慎樂觀，預期下半年業績可優於上半年。

巧新指出，營收比重超過75%的鍛造鋁合金輪圈訂單，客戶沒有取消，有部分客戶有加速出貨要求，今年初新增富豪汽車（Volvo）休旅車及高階轎車新輪圈訂單，帶動台灣雲林生產基地保持8成水準產能利用率。

巧新今年持續搶攻利基型輪圈市場，深化豪華汽車品牌客戶合作，也持續布局軍用特殊車種等輪圈市場。

在產能布局，巧新今年啟用的屏東自動化工廠，3月取得IATF 16949汽車業品質認證，獲多家汽車廠量產許可。

巧新2019年全年合併營收為新台幣58.92億元，較前年同期65.87億元減少10.5%，因擴廠及鋁價下跌，去年稅後淨利6.23億元，較前年12.04億元大減48.3%，每股稅後純益3.2元，低於前年EPS 6.09元。

公司指出，去年整體毛利率及營業利益率分別是23%和13%，主要是屏東擴廠初期需先直接認列相關成本與費用3526萬元、提列鋁價跌價損失等干擾。

巧新擬配發每股現金股利2元，現金配發率約62.5%，若以今天早盤股價46.85元計算，現金殖利率約4.26%。（編輯：黃國倫）1090414