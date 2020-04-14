捷流閥業蘇州廠全復工 台灣訂單挹注第2季營收

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）工業閥門供應商捷流閥業中國蘇州廠已完全復工生產，台灣桃園生質能中心的三偏心與控制閥產品訂單，預計第2季逐步出貨挹注營收。

觀察武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，捷流閥業指出，旗下中國蘇州廠已在3月上旬完全復工生產，中國地區物流運送、原料供應恢復正常。除了加速遞延訂單出貨認列，也受惠全球電子、船舶業工業閥門出貨，3月兩岸整體產能稼動率回升超過8成。

捷流閥業指出，目前主要客戶擔憂再次面臨斷鏈風險，考量生產製程良率、持續投入擴建與環保法規趨嚴，明顯感受主要客戶加大備貨力道。

台灣布局方面，捷流閥業表示，目前國內石化、電子等已在進行訂單項目保持出貨穩健，首季台灣、中國與亞洲地區營收比重合計9成，其中台灣比重超過5成，站穩台灣蝶閥市場超過6成市占率。

此外，捷流閥業指出，桃園生質能中心的三偏心與控制閥產品訂單，預計今年第2季逐步出貨挹注營收，可望帶動整體營運表現升溫。

捷流閥業自結3月合併營收2.15億元，創歷年同期新高，較2月1.45億元增加48%。公司指出，雖然首季中國生產基地受武漢肺炎疫情影響，不過受惠近年擴大全球工業閥門業務接單表現，發揮兩岸生產基地出貨彈性調配與自動化生產效益，首季合併營收5.75億元，較去年同期6.03億元微幅減少4.6%。

捷流閥業主要供應蝶閥產品，從客戶端來看，法人指出，捷流閥業主要合作夥伴包括BASF、MOBIL、SHELL、IHI、VEOLIA、SIEMENS、三菱重工、日立重工、神戶製鋼、台塑、奇美、長春化工、遠東紡織、中鋼、中油、中船等。主要客戶包括台塑集團、中鋼集團、長春集團等。（編輯：張均懋）1090414