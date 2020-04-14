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國銀中小企業放款連月增 中信銀增加最多

最新更新：2020/04/14 20:27

（中央社記者劉姵呈台北14日電）金管會今天公布，截至今年2月底止，國銀對中小企業放款餘額達新台幣6兆9236億元，較1月底增加346.98億元。其中，中信銀、永豐銀及合庫銀放款量增加最多。

金融監督管理委員會銀行局今天表示，國銀對中小企業放款增加的原因，主要是因為1月農曆春節假期，企業會先作還款，但2月資金需求增溫，放款量就會增加。

銀行局指出，新增放款量前3名的銀行，依序為中國信託銀行，新增163億元；第二名為永豐銀行，新增117億元；第三為合庫銀行，新增約107億元。

銀行局也表示，截至2月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為62.48%，較1月底增加0.17個百分點；占民營企業放款餘額比率為65.04%，與1月底比率相同。另截至2月底，中小企業放款平均逾期放款比率為0.39%，較1月底增加0.02個百分點。

金管會每年都會召開全國銀行總經理會議，訂出全年對中小企業新增放款目標，且根據銀行局統計，2017年國銀對中小企業放款目標達成率為152%；2018年達成率為124%；2019年達成率更衝上170%。

銀行局說，今年國銀對中小企業新增放款目標尚未出爐，將持續鼓勵國銀在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。（編輯：楊凱翔）1090414

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