國際油價重挫 元大原油正2大跌逾13%

（中央社記者潘智義台北20日電）疫情抑制原油需求，儘管沙烏地阿拉伯與俄羅斯已達成重大協議削減產量，油價今天仍重挫，每桶跌破15美元，創下約20年新低。；早盤元大S&P原油正2來到3.3元，大跌13.61%。

元大S&P原油正2ETF近期平均淨值仍不到新台幣2元。金管會日前表示，期貨公會將擬定豁免條款的通案標準，將盡快公告。

元大投信於今天更新公告，元大S&P原油正2於今年9月30日前，豁免基金平均單位淨資產價值跌幅達一定比率須終止期貨信託契約的規定一案，獲金管會核准。

雖然看多油價的元大S&P原油正2指數股票型基金（ETF）今天早盤重挫，但看空油價的元大S&P石油反1ETF早盤來到33.14元，大漲14.83%。

農曆新年台股開紅盤後，國際油價持續走跌，元大S&P原油正2自2月20日盤中高點13.15元一路走跌，至3月19日盤中低點1.52元，大跌88.44%，之後緩步回升，今天因油價走低而重挫。

元大S&P石油反1則自2月20日盤中低點14.73元一路走高，來到今天盤中的33.14元，再創波段新高。（編輯：黃國倫）1090420