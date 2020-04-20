半導體產業恐洗牌 亞系外資降評11檔台股

（中央社記者吳家豪台北20日電）亞系外資認為，在武漢肺炎疫情影響下，科技需求及企業獲利恐下修，亞洲半導體產業將面臨重新洗牌，故調降聯電、京元電子、信驊、創意等11檔台灣科技股評等，另調升瑞昱評等。

亞系外資發布研究報告指出，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響科技需求，2020年智慧型手機、個人電腦（PC）、半導體預估將衰退17%、3%、15%，反觀雲端硬體可能成長8%至10%。針對2021年，外資預估智慧型手機、半導體將成長11%、14%，個人電腦將衰退5%，雲端硬體將成長1%以內。

在亞系外資追蹤的41檔台灣科技股當中，超過60%企業的今年第1季財報優於預期，企業財報不如預期的則低於10%，分析原因在於中國供應鏈生產恢復腳步加快、客戶加強庫存備貨。由於第1季部分訂單遞延至第2季、在家工作需求推升個人電腦、伺服器、機上盒、網通設備出貨，外資看好台灣科技股第2季財報也可能優於預期。

亞系外資認為，在家工作可能成為企業新準則，即使疫情結束也將改變人們的工作方式。但是從近期伺服器產能建置和個人電腦買氣來看，在家工作熱潮應會於2020年中旬達到高峰，疫情對資訊科技支出和民眾可支配收入的影響將從今年下半年開始逐步淡化，需留意在家工作熱潮泡沫化的問題。

因此，亞系外資下修11檔台灣科技股評等，其中從「買進」降到「優於大盤」的個股包括聯電、京元電子、信驊、創意、璟德；從「買進」下修到「劣於大盤」的個股包括世界、聯詠、精測。另外日月光投控從「買進」降到「賣出」，環球晶從「優於大盤」降至「賣出」，穩懋從「劣於大盤」降至「賣出」。

亞系外資較看好受惠疫情的題材，包括5G、人工智慧（AI）、網通、物聯網、大數據等，維持聯發科、台積電的「買進」評等，並將瑞昱評等從「賣出」升至「買進」。（編輯：趙蔚蘭）1090420