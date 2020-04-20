股東會防疫指引3.0 禁止發燒股東進會場

（中央社記者潘智義台北20日電）為避免上市櫃公司召開股東會時因人群聚集造成武漢肺炎防疫破口，金管會責成集保結算所研議「因應防疫召開股東會之作業指引」，今天發布最新3.0版，禁止發燒股東進入會場。

集保表示，近日有部分發行公司反映，發燒股東進入股東會會場及設置隔離安置場所，提供發燒股東行使權利的措施，可能會讓現場股東及會務人員面臨被感染風險；另外也有公司租借飯店或其他場地召開股東會，有些飯店基於發燒股東進入會影響生意，不願設置隔離安置場所，所以建議主管機關取消設置隔離安置場所，禁止發燒股東進入股東會會場。

金融監督管理委員會日前指示集保結算所持續蒐集發行公司對防疫措施的建議，經過討論，並參考發燒民眾不得搭乘大眾運輸工具的作法，針對可否禁止發燒股東進入股東會會場，經請中央流行疫情指揮中心會議討論同意，為了禁止未戴口罩的股東及發燒股東進入股東會場，金管會已公告上述決議，集保結算所並修正股東會防疫作業指引3.0版，於4月20日公告施行。

集保說，股東會防疫指引最重大的改變，就是取消設置隔離安置場所，並請公司在開會通知書上記載，股東出席股東會現場，應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘若股東未佩戴口罩，或經連續量測兩次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入會場。

集保強調，中央流行疫情指揮中心每天發布確診案例，有緩步減少趨勢，甚至連續零確診，顯示台灣防疫政策成效卓著，但是防疫工作仍要持續提高警覺。為了避免群聚感染風險，金管會與集保結算所呼籲投資大眾採用電子投票。另外，股東參加股東會，如有發燒狀況時，也請股東配合回家休息或迅速就醫。（編輯：楊玫寧）1090420