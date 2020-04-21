宅經濟發威 雙鴻看旺第2季營運及全年表現

（中央社記者韓婷婷台北21日電）散熱模組大廠雙鴻表示，疫情改變生活及工作型態，第2季筆電（NB）、個人電腦（PC）、電競及伺服器都大幅成長，手機則下滑，整體第2季營收估季增35%，全年營收仍可成長逾15%。

雙鴻今天舉行線上法人說明會，董事長林育申表示，武漢肺炎改變人類生活方式，居家辦公、線上教學、雲端消費等，帶動電腦與雲端服務，衍生新商機。隨著大數據高速運算、筆電及顯示卡高功耗趨勢都讓散熱需求日益增加。

他指出，這麼多年以來，第一次遇到筆電這麼大的需求量，已經超過負荷量，透過產線調整因應客戶需求，第2季訂單較上季大增150%，目前訂單看到第3季都不錯，雖會比第2季少，但會比往年都好，且產品平均單價都提升。

展望第2季，雙鴻預估儘管手機受到疫情衝擊下滑，預估營收季減47%，但仍維持年增20%；筆電、桌機相關營收估季增150%；繪圖卡（VGA）、電競（Gaming）季增率可達70%，伺服器產品線較首季成長23%。預計第1季毛利率將是今年最低的1季。

林育申預期今年全年營收仍將較去年成長逾15%，毛利率維持20%。上下半年營收比重為45:55；均熱板（VC）產能將持續擴增，第2季月產能目標1000萬片。

針對未來手機散熱趨勢，林育申表示，目前接觸到的客戶下半年需求全是5G手機，預期疫情過後5G手機會是主流，市場變大，不過競爭也會加大，預計產品單價會下滑約10%，這是所有消費產品正常的發展軌道，雙鴻已做好準備，透過自動化提升良率及規模經濟壓低成本，預計毛利率仍可維持在目前水準。

雙鴻今年資本支出估計新台幣10億元，其中泰國將建置新廠，估計投資3億元，明年量產。

另外，在車用散熱領域，雙鴻預估2021年會開始貢獻營收，鎖定AI自駕系統，目前全球各大車廠均加速發展自駕車，客戶涵蓋歐系及美系。（編輯：鄭雪文）1090421