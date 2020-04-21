金管會示警 元大原油正2達一定條件仍會下市

（中央社記者劉姵呈台北21日電）短期獲免下市的元大S&P原油正2指數股票型基金（ETF）早盤大跌14%，仍吸引大量買盤，溢價幅度逾280%；金管會呼籲投資人注意溢價風險，若淨值過低，且無法經營時，同樣會下市。

美國原油期貨價跌破0美元，出現負數，元大S&P原油正2今天開盤下跌14%，來到新台幣3.16元，雖然市價下跌，隨著6月期貨價格反彈，吸引買盤湧入，跌幅收斂，價格最高回升至3.6元，終場以3.55元作收，溢價幅度超過280%。

湧入大量買盤的原因在於，一度瀕臨下市的元大S&P原油正2，在金融監督管理委員會2度出手下，在今年9月30日前可暫時免於被下市的危機。

對於元大S&P原油正2股價愈跌，投資人愈買的現象，金管會證期局副局長蔡麗玲表示，金管會考量近期市場波動大，核准元大S&P原油正2在今年9月底前可適用「豁免條款」，即可免除適用「近30個營業日平均淨值低於2元」門檻規定。

然而，蔡麗玲強調，這檔基金近期溢價過高，淨值已降到1元以下，若淨值過低，且若因法律或事實上原因，導致基金「無法經營」，同樣會下市清算。

她說明，若元大S&P原油正2淨值低到一定程度，尤其可能出現over loss（超額損失），即賠光本金還繼續賠的風險，將由投信自己承擔，且元大投信若評估此檔基金有「事實上無法經營的原因」，即淨值幾乎接近於零時，就可能公告要下市。

蔡麗玲說，若要下市，投信必須向金管會提出申請。

蔡麗玲提醒，對溢價特別高的ETF，投資人仍須注意交易風險，並強調基金投資最終還是要回歸淨值，若只看溢價，投資風險會很高。

此外，金管會對溢價過高或投資風險較高的基金已祭出3措施，包括證交所已把元大S&P原油正2列為「處置有價證券」，採用人工管制的撮合終端機，執行撮合作業。

蔡麗玲說，正常有價證券是採逐筆交易，但此檔基金則是每5分鐘才撮合一次。

再者，投資人每天委託買賣數量，若單筆達10個交易單位，或多筆累計30個交易單位，要預收款券交割；另外，金管會已邀集相關公會提醒投資人須注意投資溢價風險。

金管會統計，目前被證交所列為處置有價證券的基金共有3檔，包括元大S&P原油正2、元大S&P石油及街口標普高盛布蘭特原油ER單日正2。（編輯：鄭雪文）1090421