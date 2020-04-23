不畏疫情提前部署新血 紡拓會聯合徵才5月啟動

（中央社記者潘羿菁台北23日電）疫情衝擊經濟動能，紡織業仍提前部署人力，紡拓會預計5月1日起舉行「2020科技紡織徵才博覽會」，新纖、遠東新等大廠啟動新血招募，將開出逾百人需求。

紡拓會去年首次舉辦紡織業聯合徵才博覽會，今年進入第二屆階段，不過大型集會活動，增加新型冠狀病毒傳染風險，徵才方式改採線上，活動官網將於5月1日開通至7月31日，為期三個月媒合企業與求職民眾。

今年預計參與的求才廠商包括聚陽、新纖、南六、遠東新、旭榮與台塑集團關係企業福懋等，共有20家廠商，其中，在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情肆虐下，身為防疫國家隊、不織布大廠南六開出研發人員職缺，月薪至少新台幣6.5萬元起跳；年營收達300億元的大型針織成衣廠旭榮，則是招募儲備幹部。

其餘職缺包括製程技術人員、業務人員與派駐海外幹部等，求才條件不受限。

紡拓會表示，受到疫情影響全球經濟動能，多少會影響企業徵募，不過仍有多數廠商認為，疫情為短期因素，為了維繫企業永續經營，對於人力招募採取提前部署，依舊積極開出職缺，甚至是儲備幹部培養新血。

此外，同樣考量到疫情帶來製造業改變，傳統產業加速順應工業4.0及數位化轉型，產業結構逐漸改變，紡拓會表示，勢必對人工智慧（AI）、數據分析人才及自動化操作技術人員需求增溫，帶動紡織廠招募計畫。

紡拓會強調，台灣紡織業不僅是機能性紡織品的佼佼者，也是環保永續紡織品的要角，更是Nike、Adidas、The North Face等國際運動及休閒品牌的關鍵供應來源，有別勞力密集的傳產印象，台灣紡織業積極導入智慧製造概念與技術，為集合機能時尚、環保與智慧製造產業。（編輯：黃國倫）1090423