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研調機構：2025年電動車碳化矽市場可達6.5億美元

2021/12/17 12:40
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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）電動車碳化矽（SiC）功率元件發展備受關注，研調機構DIGITIMES Research預估，2025年碳化矽在電動車應用的市場規模可至6.5億美元，今年到2025年年增率介於25%至30%。

電動車市場成長帶動關鍵功率半導體元件和模組需求，展望電動車SiC功率元件產業趨勢，DIGITIMES Research指出，SiC具高耐壓、對應車內嚴苛環境操作、降低系統成本等優勢，在電動車應用越來越受重視。其中碳化矽在電動車主要零配件包括逆變器及車載充電器應用，成長最顯著。

DIGITIMES Research預估到2025年，碳化矽在電動車應用的市場規模將達6.5億美元，今年至2025年年增率可到25%至30%。

展望SiC應用價格趨勢，DIGITIMES Research預估到2023年，SiC逆變器與矽基產品價差可降低至200美元，以同樣計算方式，除了中高階車款及高階車款總成本降幅分別可到231美元及416美元之外，中階車款成本降幅也達100美元以上；DIGITIMES Research分析，當2.5倍價差時，車廠就有較高意願將SiC元件導入中階車款。

產業人士指出，第三代半導體材料以SiC及氮化鎵（GaN）為材料主流，相較傳統第一、二代材料如矽（Si）、砷化鎵（GaAs）等，第三代半導體具備尺寸小、效率高、散熱迅速等特性。適合應用在5G基地台、加速快充以及電動車充電樁等應用。

產業人士表示，SiC模組目前主要是電動車大廠特斯拉（Tesla）帶動採用，導入逆變器和車載充電器應用，不過其他電動車廠採用SiC模組時間，最快也要到2023年。（編輯：蘇志宗）1101217

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