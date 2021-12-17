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貢茶明年可能出售或IPO 傳估值166億元

2021/12/17 17:48
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（中央社波士頓17日綜合外電報導）彭博引述2名知情人士報導，美國私募股權公司TA Associates正考慮明年將持有創立於台灣的手搖飲連鎖品牌貢茶出售或首次公開募股（IPO），估值6億美元（新台幣166億元）。

不願透露身分的消息人士告訴彭博（Bloomberg News），總部位於波士頓的TA Associates正與花旗集團（Citigroup Inc.）合作，為貢茶找到最佳發展策略。這些人士表示，貢茶的估值至少可有6億美元，最快可以明年就會出售股權或IPO。

其中一名消息人士說，TA Associates可能也會選擇出售股權給策略夥伴，協助貢茶拓展中國等新市場。

消息人士也表示，協商仍處於初期階段，像是時機等細節可能會改變。TA Associates一名代表沒有回應尋求置評的要求，花旗集團發言人也拒絕置評。

貢茶2006年創立於高雄。根據TA Associates的網站，貢茶目前在全球有1300多家店舖，包括在澳洲、日本、新加坡、韓國、英國和美國。

TA Associates在2019年從日本私募股權公司Unison Capital Inc.手中買下貢茶，交易金額未公開。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1101217

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