光洋科：外資投票顧問報告挺馬堅勇團隊

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（中央社記者張建中新竹17日電）光洋科爆發經營權之爭，公司派今天表示，外資投票顧問機構Glass Lewis發布報告，支持董事長馬堅勇領導的經營團隊，證明董事會和經營團隊的經營策略與營運方針，獲得國際權威機構肯定，將持續走在對的方向。

光洋科指出，目前外資持股比重約8%，雖非股權多數，但因光洋科經營權之爭罕見牽動半導體產業未來發展，國際投票顧問機構的報告具有一定高度與影響力。

光洋科表示，台積電日前發表中英文公開信支持馬堅勇領導的光洋科團隊，對外資圈也產生影響。報告中指出，台積電少有以公開書信方式表達支持對象，透露不尋常訊息，顯示光洋科這次經營權之爭，將對光洋科以及半導體供應鏈產生額外風險。

光洋科董事會於11月5日撤換董事長馬堅勇，由台鋼董事長王炯棻接任，就此引爆光洋科經營權之爭，馬堅勇、王炯棻兩人皆稱自己是光洋科的董事長。兩派人馬也分別召集股東臨時會。

台鋼派的獨立董事吳美慧召集12月24日股東臨時會，公司派獨董吳昌伯召集12月27日股東臨時會。兩派都向智慧財產及商業法院聲請暫時狀態處分，禁止對方召集股東臨時會。

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智慧財產及商業法院認為，雙方均未釋明第8屆董事、獨立董事有何違法、失職的情形，而第8屆董事、獨立董事任期於明年6月27日屆滿，股東得於111年度股東常會全面改選董事、獨立董事，看不出有召開股東臨時會的必要及急迫性，日前裁定雙方均禁止召開臨時股東會。2案均可抗告。

據光洋科公告，公司派獨立董事吳昌伯於收獲智慧財產及商業法院裁定後，已決定提起抗告，光洋科將依法辦理相關事宜。（編輯：楊蘭軒）1101217