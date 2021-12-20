光洋科經營權之爭 兩外資投票顧問各挺一方

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）光洋科爆發經營權之爭，台鋼今天表示，外資投票建議機構ISS發布報告支持台鋼推薦的5席董事及獨立董事，即過半席次，台鋼將協助光洋科站穩腳步。

智慧財產及商業法院裁定禁止台鋼及公司派召開股東臨時會，外資投票顧問機構Glass Lewis及ISS仍發布報告，Glass Lewis支持光洋科董事長馬堅勇領導的經營團隊。

ISS則支持台鋼推薦的2席董事及3席獨立董事，占光洋科改選5席董事及4席獨立董事的過半席次。ISS支持公司派推出的3席董事及1席獨立董事。

台鋼今天發布新聞稿表示，感謝ISS報告書對於所提董事、獨立董事人選的肯定。台鋼於2019年起即為光洋科的最大股東，並協助光洋科成功轉型，未來將持續協助光洋科站穩腳步。

光洋科董事會於11月5日撤換董事長馬堅勇，由台鋼董事長王炯棻接任，引爆光洋科經營權之爭，馬堅勇、王炯棻兩人皆稱自己是光洋科的董事長，兩派人馬也都分別召集股東臨時會。

台鋼派的獨立董事吳美慧召集12月24日股東臨時會，公司派獨董吳昌伯召集12月27日股東臨時會。兩派都向智慧財產及商業法院聲請暫時狀態處分，禁止對方召集股東臨時會。

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智慧財產及商業法院認為，雙方均未釋明第8屆董事、獨立董事有何違法、失職的情形，而第8屆董事、獨立董事任期於明年6月27日屆滿，股東得於111年度股東常會全面改選董事、獨立董事，看不出有召開股東臨時會的必要及急迫性，裁定雙方均禁止召開股東臨時會。2案均可抗告。

據光洋科公告，公司派獨立董事吳昌伯於收獲智慧財產及商業法院裁定後，已決定提起抗告，光洋科將依法辦理相關事宜。（編輯：張均懋）1101220