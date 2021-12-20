純網路保險最快年底開放 黃天牧：商業模式更靈巧

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（中央社記者謝方娪台北20日電）數位時代來臨，金管會可望開放純網路保險。金管會主委黃天牧表示，若未來開放，期待純網保定位和實體保險公司商品有區隔，例如純網路壽險可能以保障型為主、純網路產險主要因應平台經濟衍生的碎片式需求。

黃天牧今天出席「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」頒獎典禮，會後接受媒體採訪時指出，針對外界關心純網路保險是否可望拍板開放，保險局正緊鑼密鼓規劃中，預計今年底至明年初宣布答案。

黃天牧說，無論是純網路銀行或純網路保險，做的事情一定要和實體銀行在網路販售的商品和服務有區隔，否則就僅是實體金融機構流程數位化；就純網保而言，會希望純網保考量實體保險公司在網路金融上面哪些商品有其限制性並去發展，或因應未來經濟結構模式。

他表示，現在平台經濟衍生很多碎片化風險需求，例如外送平台衍生的外送員投保需求等，不過透過碎片化商品滿足使用者需求，可能不是現在實體保險公司在專業、資料庫或成本考量上願意做的方向，也是純網保可著力的方向；此外，實體保險公司業務員傾向推銷高佣金的產品，保障型相對較少，純網保不會有業務員，販售的商品類型和業務員導向願意販售的商品就會不同。

未來若開放純網保，黃天牧指出，就需求面而言，純網路壽險至少會以保障型商品為主，純網路產險則可能因應將來平台經濟發展衍生的碎片式需求；不過若確定政策方向，後續還得舉辦公聽會、相關法規修訂等程序。

黃天牧也說，針對吸收社會資金的單位，都希望股東結構有一定比例的金融機構在內，此外，金融傳統特質是穩健，但穩健不足以成事，必須有些科技的DNA進來才能帶動創新；所以若開放純網保，股東結構中勢必要有科技公司和一定比例的金融機構參與，組成的文化才能兼顧穩定和創新。

金管會期待純網銀掀起鯰魚效應，刺激銀行業加速數位化發展，針對純網保效益的期待，黃天牧表示，純網保商業模式可能和一般傳統保險公司不一樣，會比較agile（靈巧）；例如香港純網路保險公司也是針對特定族群或區塊推出商品。

據悉，金管會研議純網保開放可行性後，有業者表達興趣，其中包含國外業者。（編輯：楊凱翔）1101220