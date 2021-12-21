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餐飲業頻漲價 晶華潘思亮：提升價格不是唯一策略

2021/12/21 11:10
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（中央社記者梁珮綺、曾智怡台北21日電）餐飲業驚驚漲，晶華酒店集團董事長潘思亮今天表示，原物料進口成本增加很多，「光運費就不知道漲幾倍」，不過，業者還是以競爭力與創意為主，提升價格不一定是唯一策略。

工商協進會上午舉行工商早餐會，由理事長林伯豐與行政院副院長沈榮津共同主持，經濟部長王美花、環保署長張子敬、文化部長李永得等部會首長出席，業界代表則有台積電董事長劉德音、潘思亮、台泥董事長張安平及台新金控董事長吳東亮等人。

由於近期餐飲業頻調漲價格，行政院日前指出，餐飲業上游所供應的主要蔬果、肉品，未有價格明顯波動，生產端與消費端的價格走勢卻有相當差異，將嚴查是否有哄抬物價情形，首波稽查對象是連鎖火鍋店、速食店，媒體會前詢問潘思亮看法。

潘思亮表示，原物料的進口成本增加很多，「光運費就不知道幾倍」，不過，業者還是以競爭力以創意為主，提升價格不一定是唯一策略。

對於政院責成法務部成立跨部會「物價聯合稽查小組」，對餐廳大動作展開稽查一事，潘思亮說，他不知道有這樣的事情，所以他無法評論。（編輯：潘羿菁）1101221

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