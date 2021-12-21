全聯、全家策略結盟 電子支付通路共享

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（中央社記者曾智怡台北21日電）迎接疫後電子支付浪潮，全家與全聯今天共同宣布，雙方將實施「通路共享」的策略結盟，以合作代替競爭；儘管店家仍需個別簽約及結算，但透過一方資訊轉傳，可免去店家重覆金流串接成本。

全家便利商店與全聯福利中心分別投資「全盈支付」與「全支付」，於今年6月獲准設立專營電子支付機構經營電子支付業務，搶進電子支付市場。

全家與全聯今天共同發布新聞稿宣布，雙方將實施「通路共享」的策略結盟，以合作代替競爭，未來「全支付」用戶可拿著自家支付工具到「全盈支付」合作商店付款，反之亦同；雙方將各自發揮資訊轉傳角色，雖然店家仍需個別簽約及結算，但透過一方資訊轉傳，可免去店家重覆金流串接的成本。

合作方向將逐步拓展至日常生活連鎖餐飲、百貨購物、飲料店、遊樂園、交通等，快速拓展雙全支付場景、增強電子支付的易用性，共同打造以消費者、商家為核心的支付生態圈。

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另外，雙方目前皆朝向申請營業執照目標努力，確切業務合作內容，將在取得金管會核發營業執照後，依金管會核准範圍及電子支付機構管理條例等相關法令的規範辦理。

全家的「全盈支付」表示，支付場景為經營電子支付業務最重要的基礎建設之一，雙方聯手將能擴大彼此的支付通路，造福更多用戶及店家。全聯的「全支付」說，全盈與全支付決定攜手合作，一同實踐政府推動的跨平台與通路互通政策。（編輯：黃國倫）1101221