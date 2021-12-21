全聯全家策略結盟整合收付資訊 金管會：應申請

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（中央社記者謝方娪台北21日電）全聯投資全支付、全家投資全盈支付，搶攻電子支付商機，但兩家申請核發電支執照期限將在28日屆期，目前金管會尚未收到申請。針對全聯及全家策略結盟，金管會提醒，收付資訊整合業務依規定須向金管會申請。

全家便利商店與全聯福利中心分別投資「全盈支付」與「全支付」，今年6月24日獲金管會許可專營電支業務，許可函於6月28日送達，依電支條例規定，全盈支付和全支付必須在取得金管會許可後6個月內、即今年12月28日前向金管會申請核發營業執照。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會指出，截至目前為止，全盈支付和全支付尚未向金管會申請核發營業執照，按照規定，若12月28日前無法申請核照，得申請展延一次、期間不得超過3個月，即最慢明年3月28日前必須向金管會申請核照。

雖然電支執照還沒到手，全家與全聯今天已先宣布，雙方將實施「通路共享」策略結盟，未來「全支付」用戶可至「全盈支付」合作商店付款，反之亦同；雙方將各自發揮資訊轉傳角色，雖然店家仍需個別簽約及結算，但透過一方資訊轉傳，可免去店家重覆金流串接的成本。

童政彰表示，全盈支付和全支付尚未對外營業，根據業者對外說明未來策略規劃，全家與全聯相互開放通路，並委託雙方進行相關收付資訊整合和傳遞，免除商家重新安裝端末機的作業成本，屬於商業決策，金管會予以尊重。

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不過，童政彰提醒，雙方擬開辦相關收付資訊整合傳遞業務，屬於電支條例規定的附屬和衍生業務，雙方應在正式營運後，向金管會提出業務申請備查。

他補充，全家與全聯跨平台結盟的營運規劃，可顯現電支機構發展策略上有3個「度」相當關鍵，第一是擴大支付場景廣度，今年電支條例修正後，提供9項附屬業務和衍生業務的擴大項目，雙方的收付資訊整合即屬之；其次是加強整體服務深度；第三、也是最關鍵的項目為提高使用者黏著度。（編輯：楊蘭軒）1101221