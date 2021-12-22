日商在地投資 高市府盼深化合作

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）高雄市登記營業日商225家，高居各外商之冠。其中，生產半導體製程膠帶的台灣東喜璐機能膜公司等4家日商看好高雄，今年投資總額近37億元，獲高市府卓越投資表揚。

市府經發局感謝深耕及持續投資高雄優良日商，昨晚舉辦「2021高雄同心日─台日共創雙贏」活動，日台交流協會所長加藤英次、日本人會高雄支部長山口昌彥，以及逾百位日商、機關代表出席參與，現場互動熱絡。

依經發局今天新聞稿，加藤英次致詞提及今年是東日本大地震10週年，再次向台灣朋友表達當年援助的感謝；他強調，「日本企業能在海外據點穩定發展經營，當地政府支持不可或缺」盼日本企業與高雄市能更深化合作關係，互利共贏共同向上發展。

「大家好」山口昌彥上台開場以中文親切問候。他強調，台灣半導體產業帶動經濟發展，尤其高市府在水電等供應方面也超前部署，成功吸引台積電等世界級大廠投資，「高雄市政府的行動力讓我留下深刻印象。」

獲卓越投資表揚的台灣東喜璐機能膜公司在南科高雄園區設廠，2017年成立、2020年1月起營運，主要生產銷售用於半導體製程的膠帶，今年度投資額達24億元。董事長岩知道義也致詞表示，計畫分兩期投資，第2期已於今年9月動工、預計明年12月竣工，因應半導體市場成長需求，會繼續擴大業務，目前已著手進行第3期計劃。

另外太洋化成則是投資高雄40年的日商，廠址位在大寮大發工業區內，為日本三菱化學子公司，生產陽離子交換樹脂，除供應台灣市場外，主要回銷日本、美國及東南亞。

經發局表示，台灣東喜璐、太洋化成、工程設備租賃商興亞迪歐，以及螺絲大廠台灣金井等4家日商看好高雄，今年投資總額近37億元。另外，包括光電保護膜大廠東麗尖端薄膜、金屬製造業者大寶鈦金、電子零組件供應商台住電子、食品貿易商統凱等超過10年以上或卓越投資日商接受表揚。

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經發局長廖泰翔指出，日商是進駐高雄市的外資企業中佔比最高，半導體供應鏈及5G AIoT產業則是高雄目前極力發展重點產業。日本在半導體化學品及電子零組件產業有卓越表現，未來雙方可朝此方向建立合作契機，透過交流深化合作。未來將持續以「投資高雄事務所」專人專案（服務專線07-3360888）提供最優質招商一條龍服務，打造高雄成為日商的第二個家。

依經發局就經濟部投審會截至今年10月統計，高雄日商「家數」前5大，依序為批發零售及服務業56家(佔19%)、其他類40家(13%)、貿易業35家(12%)、電子電機業34家(12%)、金屬業30家(10%)；「投資金額」前5大，依序為電子電機業221.7億元(40%)、其他101.3億元(18%)、金屬業74.4億元(14%)、金融及保險業54.2億元(10%)、光電業38.5億元(7%)。（編輯：孫承武）1101222