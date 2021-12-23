法人：短線有望緩步墊高 紅包行情可期
2021/12/23 08:26
（中央社記者蔡芃敏台北23日電）美股收紅，台股昨天終場收漲37.56點。法人分析，加權指數站回各期均線，短線有望持續沿著短期均線緩步墊升。指數逼近萬八難免震盪，紅包行情仍可期待。
台股昨天終場收漲37.56點，漲幅0.21%，收在17826.83點，成交值新台幣2519.87億元，量能創3個月新低；三大法人合計買超27.3億元。
美國經濟數據表現強勁，美股收紅。道瓊工業指數揚升261.19點，以35753.89點作收；標準普爾指數上漲47.33點，收在4696.56點；科技股那斯達克指數上揚180.80點，收15521.89點。
法人分析，國際股市轉強加持，外資動能回溫，配合加權指數站回各期均線，日技術指標翻多，短線持續沿著短期均線緩步墊升。指數逼近萬八大關震盪難免，紅包行情仍可期待。
法人指出，投資人可聚焦明年度產業展望正向、營運表現族群，偏多短打技術面偏多、法人買超股。
產業消息，半導體矽晶圓廠環球晶積極衝刺化合物半導體碳化矽（SiC）及氮化鎵（GaN）領域，董事長徐秀蘭表示，明年化合物半導體產能將同步倍增。
中鋼昨天公告明年1月與首季盤價，盤價全面全面走跌，平均調降2.15%。（編輯：趙蔚蘭）1101223
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