特斯拉大漲逾7% 帶動電動車ETF走高

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）特斯拉（Tesla）大漲7.49%、站回千元大關，激勵相關電動車供應鏈走揚，台灣相關電動車ETF跟著價量齊揚，漲幅普遍在1%至2%附近。

電動車熱潮掀起投信積極發行相關ETF（指數股票型基金），目前國內證券市場已發行4檔電動車相關ETF，其中兩檔投資海外品牌車廠為主，包括國泰智能電動與富邦未來車，另外兩檔主要投資台廠相關電動車廠商，其中一檔以綠能為投資主軸中信綠能及電動車，新成立的永豐智能車供應鏈以純台廠智能車供應鏈為主。

特斯拉股價飆，帶動台廠電動智能車供應鏈今天股價同步上漲，富邦未來車今天盤中勁揚逾2%，國泰智能電動車漲幅也一度超過2%，上市一週的永豐智能車供應鏈也開出強勢行情，盤中最高來到15.23元，漲幅超過1%，中信綠能及電動車漲幅也有0.7%。

根據研調機構Globe Newswire預估，2028年全球電動車市場將達1.3兆美元，年複合成長率高達24.3%。

法人表示，隨著全球政府朝電動車目標邁進，電動車廠、傳統車廠紛紛加大投資力度，以跟上這股綠能轉型潮流。電動車產業的發展趨勢帶動台灣相關半導體、電子零組件製造業，掌握電動車供應鏈商機優勢。

永豐投信表示，今天電動智能車供應鏈概念股上漲，從海外政策觀察，本週與電動車發展趨勢最關鍵的訊息是，美國拜登政府訂出史上最嚴格的燃料效率標準，到2026年時，汽車製造商生產的汽車和輕卡車須符合平均每加侖55英里（約當每公升跑23.3公里）的油耗標準，這也帶動海外品牌電動車廠與國內電動車供應鏈出現飆速行情。

永豐投信舉例，以目前油耗表現最佳的Toyota純油車款為例，平均每加侖僅33英里左右（約當每公升跑14公里），從這個數據的比較看來，拜登減碳政策是玩真的，電動車後市火熱趨勢可期。

法人表示，已有多國政府明訂10年內禁售燃油車，各國更大舉撒錢支持產業發展，促使全球油電車、電動車銷量近兩年快速成長43%及98%，成長力道強勁。美國拜登政府持續落實當選承諾，大力推動電動車發展，加大政策力度，驅使電動車產業更加快速成長。（編輯：張均懋）1101223