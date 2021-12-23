台積電送暖 北中南廠區巡迴舉辦愛心市集

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（中央社記者張建中新竹23日電）台積電營運組織今天在竹科晶圓12A廠舉辦愛心市集活動，希望凝聚台積電員工的力量回饋社會。未來愛心市集活動將於台積電的台中及台南廠區巡迴舉辦。

台積電指出，這次愛心市集活動邀請在地農青、友善土地耕作者、偏鄉或原住民部落、 以及弱勢團體擺設攤位，期望將台積電員工的消費與支持，化為耶誕節前夕及年末的愛心與祝福。

台積電企業社會責任委員會主席暨歐亞業務資深副總經理何麗梅及多位台積電主管今天現身愛心市集活動共襄盛舉。何麗梅說，自2019年疫情開始延燒，經濟面臨很大的衝擊。這段期間，台積電在全體員工共同努力下，守住了員工的健康並維持公司的正常營運，同時持續關注及實踐企業社會責任。

何麗梅表示，透過這次的愛心市集活動，台積電希望能多照顧到缺乏資源的小眾團體，由營運組織發想邀請小眾的團體到公司設攤，並與福委會的年貨大街活動結合。

台積電指出，除新竹廠外，愛心市集活動也將於台中及台南廠區巡迴舉辦，即日起至明年1月21日止，共18個場次，將有近30個團體參與擺攤。

台積電營運組織還與台積電慈善基金會合作提供新台幣2000萬元的物資，包括食物包、年菜、保暖物資、以及視訊設備，規劃在農曆年前捐贈給大約100多家弱勢機構，照顧支持其他需要幫助的人。（編輯：林興盟）1101223