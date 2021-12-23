元太：原物料供應吃緊 明年產能已先向客戶收取訂金

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（中央社記者潘智義台北23日電）電子紙廠元太科技董事長李政昊今天表示，為因應明年美國聯邦準備理事會升息的不確定因素，加上擴充新產能要確保營運穩定，已開始向明年下單客戶預先收取訂金，以確保客戶在供應吃緊時優先取得產品。

李政昊在媒體交流會受訪表示，今年以來物價上漲，上游原料也漲價，但元太電子材料卻未調漲，期盼以全球唯一電子紙廠的角色，取得客戶的長期信賴。

不過在回想2000年面對千禧年之際，美國聯準會曾升息6次，如今聯準會明年可能啟動升息的不確定因素再現，雖然看好電子紙現階段的市場需求，元太已開始大幅擴充產線，但為有備無患，還是先向客戶收取訂金，也同時保證客戶可優先拿到電子紙材料的供應。

他指出，看好電子紙在教育市場的應用，尤其是中國教育當局為保護學童視力，已嚴格要求學生不能長時間看液晶顯示器，這對電子紙在教育市場的推展有一定程度的幫助。

他坦言，元太經歷過亞馬遜電子紙閱讀器唯一供應商的風光年代，也面臨蘋果iPad問世，造成電子紙閱讀器市場被大量取代的殘酷現實，但元太仍努力開發電子紙多元的應用市場。

元太今年前3季每股稅後盈餘達3.33元，較去年同期成長達46.3%，並創下10年來高點。由於元太今年擴充1條電子紙材料產線，明年上半年再擴充2條，明年底至後年初還有1條新產線，媒體關切元太大動作擴充產線，是否代表看好市場需求、今明兩年是否獲利大增，李政昊則避而不談，強調必須符合主管機關的規定，不能做任何預測。

李政昊解釋，元太明年將邁入第30年，從最初在台灣成立2.5代線面板廠，隨著產業界在台灣瘋狂投資面板廠，以及配合政府的兩兆雙星政策，投入面板產業的企業更多；但元太當時決定要走一條不一樣的路，選擇發展電子紙。

他指出，不論是3.5代線、4代、5代線，還是現在的8.5代、甚至10代面板產線，都不是元太要走的路。元太選擇走電子紙這條路，並在2009年併購電子紙技術的翹楚美國E Ink公司，之後整合所有電子紙相關技術，相信電子紙有一天可以取代紙，發揮其輕薄發光的特性。

李政昊強調，電子紙除應用在閱讀器之外，元太更積極找尋新的應用領域，包括公車站牌、廣告看板、電子標籤、電子筆記本等各式各樣的應用。

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另外，雖然元太因專注電子紙發展而淡出液晶顯示器（LCD）市場，但仍保留LCD廣視角面板的專利授權業務，這是一種高階面板專利技術，授權金收入仍相當可觀。

元太科技今天也承諾，將於2040年達成淨零碳排（Net Zero Carbon Emissions）目標。為協助減緩氣候衝擊，制定3大階段性目標，逐步於2025年達成40%再生能源使用，2030年使用100%再生能源落實RE100目標，並於2040年實踐淨零碳排承諾，協助推動環境永續發展。（編輯：張良知）1101223