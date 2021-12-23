光洋科獨董提抗告 金管會要股務機構善盡注意責任

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（中央社記者謝方娪台北23日電）靶材廠光洋科爆發經營權之爭，公司派獨董針對召集12月27日股東臨時會遭法院裁定禁開，已提起抗告，目前裁定結果尚未出爐。金管會表示，已發函給獨董召集人委任的股務代理機構，要求善盡注意責任。

光洋科董事會11月5日撤換董事長馬堅勇，由台鋼董事長王炯棻接任，就此引爆光洋科經營權之爭，馬堅勇、王炯棻皆稱自己是光洋科董事長，兩派人馬並分別召集股東臨時會，但遭到法院裁定雙雙禁止召開，可抗告。

光洋科解任馬堅勇董事長職務及選任王炯棻為新任董事長的變更登記申請案，12月20日遭經濟部駁回。

台鋼派獨立董事吳美慧日前宣布尊重法院裁決，停止召集12月24日股東臨時會；另一方面，光洋科14日公告，公司派獨立董事吳昌伯召集12月27日股東臨時會，在收到法院裁定禁開後，已決定提起抗告。

金管會證期局副局長郭佳君今天在例行記者會指出，金管會已發函予獨董召集人委任的股務代理機構，要求股務代理機構依法院裁定內容進行適法性處理，善盡相關注意責任，並請集保結算所和投保中心注意後續發展情形。

若法院在27日前尚未作出裁決，公司派仍召集股東臨時會，開會效力該如何認定，郭佳君表示，目前時間還沒到，金管會仍會繼續觀察這段期間狀況及法院裁定情形，考量後續處理。

公司經營權之爭頻傳，也引發外界質疑聲浪，認為獨董太擴權，是否應限縮獨董召開股東會權力以避免亂象。

金管會主委黃天牧今天在立法院財政委員會後接受媒體採訪時指出，內部有在研究制度面如何改進，但方向還沒有定案，會和投保中心、經濟部等一起研究，若作出調整，也會有審慎配套措施。

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金管會證期局長張振山則透露，金管會已請證交所通盤研究，證交所有找專家學者開會，並朝修法方向研議，證交所預計明年6月提交研究報告，金管會最遲也將在明年6月就證交所研究結果檢視相關配套調整措施，再詢問外界意見。

張振山指出，市場有相關需求，金管會已請證交所儘早提交報告，至於屆時研究報告若涉及相關部會修法，例如公司法等，也會提供給經濟部商業司等單位作參考。（編輯：楊蘭軒）1101223