金管會要獨董查吳東進 新光銀高層：據實報告

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（中央社記者謝方娪台北23日電）新光金創辦人、前新壽董事長吳東進干涉集團業務調查案，金管會要求新光金3席獨董2週內補件說明細節。新光銀行高層今天表示，獨董報告需要的內容都會據實報告、配合補件。

吳東進日前遭檢舉被金管會停職後仍對集團下業務指導棋，金管會要求新光金3席獨立董事啟動調查，金管會銀行局長莊琇媛今天在立法院財委會指出，獨董調查報告以問卷進行不妥當，已在昨天約見獨董並要求2週內補件。

新光銀行董事長李增昌今天下午出席「中小企業創新金融服務上市記者會」，會後接受媒體採訪時表示，獨董報告需要什麼，就會據實報告、配合補件。

有媒體詢問吳東進與高階主管碰面聊天內容，李增昌表示，「不是正式會議，認識久了，有時候大家碰面閒話家常，也會鼓勵我們要做好」。

莊琇媛今天在立法院財委會後接受媒體採訪時表示，新光金獨董認為先前調查時間較為短促，因此採用問卷形式，問卷填寫對象為新光金子公司高階主管，不過問卷調查有很多細節未能清楚說明，因此金管會已請獨董將相關細節，包含和創辦人會面次數、地點、參與人、參與身分等一一說明。

其次，莊琇媛說，若吳東進是以其經營的事業身分與高階經理人會面，例如新光醫院、新光慈善基金會等名義，類似關係人交易，必須作出控管措施，因此須檢視新光金是否有自訂內部相關規定。

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第三，民進黨立委林楚茵收到檢舉函指稱吳東進干涉新光銀行信用卡、新光人壽購地等業務，金管會會請獨董調查是否有此情形、相關舉措是否妥適等。

2020年9月新壽投資出現重大疏失，遭金管會重罰新台幣2760萬元，時任新壽董事長吳東進遭金管會祭以停職處分，不過日前吳東進遭檢舉仍干涉新光金旗下子公司人事及經營決策，金管會隨即於11月15日函請新光金3席獨董查覆檢舉函內容真實性，啟動調查。（編輯：張佑之）1101223