Omicron擔憂趨緩 亞洲股市多數延續漲勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港24日綜合外電報導）因對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株的擔憂減退，以及美國進一步的正面經濟數據鼓舞投資人，亞洲股市今天在清淡交易中多數延續漲勢。

研究顯示，相較於Delta變異株，感染Omicron的患者住院風險較低，加上美國批准默沙東（Merck）和輝瑞藥廠（Pfizer）生產藥物，提供對抗疫情的新工具，提升疫情對經濟衝擊將會減弱的信心。

外匯經紀商安達（OANDA）的市場分析師莫雅（Edward Moya）說：「Omicron變異株對經濟前景帶來的衝擊看來偏向短期，而非是讓經濟脫軌的破壞性逆風。」

受美國經濟數據表現大致良好激勵，華爾街股市的標準普爾500指數在週末假期前的交易日，再創紀錄新高。

美國商務部數據顯示，11月消費支出成長，但增幅放緩，新屋銷售數字上升。

這種樂觀情緒延續到亞洲，儘管在耶誕節假期前，若干股票市場休市或縮短交易時間，亞洲股市大多收漲。

香港、新加坡、雪梨、首爾、威靈頓、台北和雅加達股市都收高；東京、上海、曼谷和馬尼拉股市則收黑。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1101224