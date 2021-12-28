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工研院攜手台日企業 打造AI復能服務系統

2021/12/28 13:52
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（中央社記者張建中台北28日電）工研院今天宣布，與照顧服務業者中化銀髮，及日本Social Action Organization合作，打造AI復能服務系統與個人化照護，力助台灣成為全球智慧醫療及健康照護生態系中心。

工研院副院長暨健康樂活與智慧醫療照護聯盟召集人彭裕民表示，這次台日三方合作，將經由健康醫護數據探勘，結合科技，發展出以個人為中心的智慧照護促健系統，讓被照護長者從被動化為主動，提升自我價值外，同時藉此發掘出創新的智慧照護商業模式。

工研院指出，Social Action Organization（SAO）擁有逾2000萬筆的照護資料，設計出的ICT REHA復健系統，在日本最大日照事業MWS日高集團使用，為日本智慧長照服務提供更精準的個人化復健療程。

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中化銀髮是台灣銀髮居家照顧業者，提供一站式整合照護服務，從陪伴生活照顧到失智症、復能、癌症、安寧、術後照顧等，還設有6大實體據點老大人服務站。

工研院表示，這次合作將借重SAO照護資料庫，以中化銀髮暖時光日照體系為實證場域，建立台灣本土化精準健康照護系統，從台灣出發進而發展一套適合亞洲人，甚至全世界的個人化智慧照護系統。（編輯：康世人）1101228

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