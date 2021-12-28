更多編輯台推薦新聞：
foodpanda年度外送排行奶茶首度奪冠 台北最愛甜不辣
生活

foodpanda年度外送排行奶茶首度奪冠 台北最愛甜不辣

數位疫苗證明怎麼申請？入境哪些國家可用？QA一次看
生活

數位疫苗證明怎麼申請？入境哪些國家可用？QA一次看

日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭
國際

日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
海外網購族注意 包裹預先委任制上路明年7月全面實施
首頁 / 產經
台股
新聞專題
台股1/300

台股創高帶旺匯市 新台幣連6升收逾3個半月新高

2021/12/28 18:22（12/28 18:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新台幣匯率28日收盤收27.685元，升3分，創下逾3個半月新高。（中央社檔案照片）
新台幣匯率28日收盤收27.685元，升3分，創下逾3個半月新高。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北28日電）台灣今天股匯雙漲，台股再創新高，新台幣匯率也不甘示弱，連6個交易日升值，今天收盤收27.685元，升3分，創下逾3個半月新高，台北及元太外匯市場總成交金額為13.95億美元。

受惠美科技股創高、台積電擬在台中設廠等消息激勵，台股由台積電等電子權值股領軍，全場指數都在高檔位置，盤中最高18197.36點、收盤18196.81點，盤中及收盤皆再創新高。

外匯交易員指出，台股步步高升，吸引外資匯入並大舉買超，助長台幣升值氣焰，加上出口商月底拋匯需求湧現，新台幣兌美元今天以27.720元開盤後，匯價迅速走揚，升破27.7元，盤中最高升抵27.646元，同樣創下逾3個半月新高。

外匯交易員分析，台股在萬八高檔盤旋，若外資仍持續匯入，出口商年關前的拋匯需求還在，握有大量美元等待去化，均將支撐台幣延續區間偏升格局。（編輯：楊蘭軒）1101228

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀