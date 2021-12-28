台股創高帶旺匯市 新台幣連6升收逾3個半月新高
2021/12/28 18:22（12/28 18:29 更新）
新台幣匯率28日收盤收27.685元，升3分，創下逾3個半月新高。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘姿羽台北28日電）台灣今天股匯雙漲，台股再創新高，新台幣匯率也不甘示弱，連6個交易日升值，今天收盤收27.685元，升3分，創下逾3個半月新高，台北及元太外匯市場總成交金額為13.95億美元。
受惠美科技股創高、台積電擬在台中設廠等消息激勵，台股由台積電等電子權值股領軍，全場指數都在高檔位置，盤中最高18197.36點、收盤18196.81點，盤中及收盤皆再創新高。
外匯交易員指出，台股步步高升，吸引外資匯入並大舉買超，助長台幣升值氣焰，加上出口商月底拋匯需求湧現，新台幣兌美元今天以27.720元開盤後，匯價迅速走揚，升破27.7元，盤中最高升抵27.646元，同樣創下逾3個半月新高。
外匯交易員分析，台股在萬八高檔盤旋，若外資仍持續匯入，出口商年關前的拋匯需求還在，握有大量美元等待去化，均將支撐台幣延續區間偏升格局。（編輯：楊蘭軒）1101228
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