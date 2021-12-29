與通膨共舞 法人：實質資產後勢看俏

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（中央社記者韓婷婷台北29日電）經濟復甦成長、通膨有感升溫，法人建議投資人讓自己的資產與通膨共舞，可以關注與通膨連動性較高的實質資產，如房地產、公用事業、基礎建設、原物料等，另外高股息標的也具下檔保護。

法人表示，全球供應鏈瓶頸難以緩解，加上冬季預期偏冷也讓能源價格推升，同時美國物價飆升，使得美國消費者物價指數（CPI）年增率達到6.8%，創39年以來最大上升幅度，經濟學家普遍預期未來幾個月通膨壓力將不會消退，也將鞏固聯準會（Fed）的鷹派立場。

元大投信表示，通膨對一般市井小民來說，可以說是既期待又怕受傷害。溫和的通膨代表經濟穩健成長，有利就業及薪資增長，但若是惡性通膨，不僅扼殺經濟也傷了荷包。今年隨著經濟復甦帶動全球需求普遍提高，包含年初的科技產品開始，以及汽車、汽油、房屋租金、食物等，已讓一般民眾對於通膨非常有感，同時也擔心因為通膨高漲勢必讓錢變得越來越薄。

元大投信指出，隨著通膨增溫成為現在進行式，投資人可以投資實質資產的行業。實質資產行業可以簡單分為兩大類，一類是收益型資產，包括：REITs、公用事業、基礎建設，另一類則是原物料資產，包括旗下有能源、金屬礦產與農產品資源的公司。在景氣強勁時，擁有原物料資產的公司通常可有較好的表現，但若是景氣惡化時，收益型資產就可以有相對較好的保護資產效果。

國泰投信分析，由於景氣強勁，聯準會加速縮減購債（Taper），升息腳步也加快，但根據過往經驗顯示，當縮減購債完成後，市場可能會進入階段性的整理，故投資上建議可挑選站在趨勢上的配息型ETF，除了具備成長動能外，在股市震盪之餘，還有息收作為下檔保護。（編輯：趙蔚蘭）1101229