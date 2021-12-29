帝寶切入鴻海電動車車燈 台灣擴廠明年底完工

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）車燈大廠帝寶嘉義廠和台南新營模具廠預計明年底完工，透過調整來料和進料生產排程因應海運缺櫃和缺船期狀況，庫存持穩。帝寶也透露，鴻海推出3款電動車原型，其中1款車種車燈，由帝寶提供。

帝寶今天下午受邀參加券商舉行法人說明會，在台灣廠區布局，帝寶發言人呂理豐表示，嘉義廠預計明年底完工，廠區主要生產BMC射出與加工，在研發布局，台南新營模具廠預計明年底完工。

在台灣廠區產能，呂理豐表示，帝寶鹿港廠塑膠燈與霧燈年設計產能約1700萬顆，新營廠頭燈與霧燈年設計產能1300萬顆，彰濱廠兩大產品年設計產能共計1000萬顆，總計台灣廠區年設計產能4000萬顆。

在中國廠區，帝寶持續布局丹陽廠、南昌廠、合肥廠、昆山廠、寧波廠。帝寶正開發具感測能力的新款智慧車燈產品，並拓展原廠委託製造（OEM）市場訂單，進一步搶攻電動車、自駕車商機。法人表示，帝寶智慧車燈產品主要供應中國大陸客戶。

在訂單能見度，呂理豐表示，目前售後服務市場（AM）訂單能見度約1個月至2個月，AM和原廠委託製造（OE）業績比重約8比2。

談到參與鴻海推動的MIH電動車平台聯盟，許智博透露，鴻海10月公布的3款電動車原型，其中有1款車種的車燈，由帝寶提供。

法人問及海運塞港和缺櫃影響，帝寶特助許智博表示，帝寶調整來料和進料生產排程，因應海運塞港、缺櫃、缺船期狀況，庫存不至於暴增，對於運費和原物料成本上揚，帝寶與客戶協商相互負擔。

法人問及帝寶今年毛利率和淨利率上揚因素，許智博指出，帝寶積極採取節能減碳措施，並在工廠進行成本管控，例如今年電費減少支出近新台幣千萬元。

法人問及德國整車車廠戴姆勒（Daimler AG）跨海來台對帝寶訴訟案進展，許智博表示，目前訴訟案持續進行中，不便對外透露。

帝寶今年前3季毛利率各為25.11%、27.69%、28.72%，呈現逐季成長態勢，展望今年資本支出，帝寶表示，2015年至2020年因為在台灣和中國大陸廠區擴產，資本支出規模較大，今年規模較小。（編輯：郭無患）1101229