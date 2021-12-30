國票金併安泰銀涉訟 金管會納審核考量

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（中央社記者謝方娪台北30日電）國票金昨天重訊公告，有股東向法院提起確認10月14日董事會決議無效之訴，金管會今天指出，訴訟涉及股東及董事對股份轉換案是否有共識，金管會將納入併購安泰銀案的審核考量中。

國票金10月14日召開董事會通過安泰銀股份轉換案，12月2日舉行股東臨時會通過此案。不過推動併購案過程卻波折不斷，除了國票金大股東耐斯集團出面指控董事會未採重度決議、程序有瑕疵，也有國票金股東向法院提訴訟，請法院確認國票金董事會決議無效。

國票金及安泰銀股份轉換案已在12月20日向金管會正式遞件，金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會表示，目前金管會就此案資金來源、資本適足率、財業務健全性、併購綜效、客戶、員工及股東權益保障、相關程序適法性等方面綜合考量，依法審核。

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至於有國票金股東針對10月中旬董事會決議向法院提起確認無效之訴，林志吉指出，這部分涉及股東及董事對股份轉換案是否有共識，因此，金管會將把這部分納入併購案的審核考量中。

國票金29日重訊公告，台灣苗農乳品公司向法院提起確認10月14日董事會決議無效之訴訟，國票金已研擬相關訴訟程序，將委請律師依法定程序辦理後續事宜，評估截至目前對公司營運及財務並無重大影響，也將依法向主管機關呈報訴訟事宜。（編輯：楊蘭軒）1101230