111年度躉購費率草案預告 光電調升、首納海洋能

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（中央社記者曾智怡台北30日電）經濟部今天預告111年度再生能源電能躉購費率及其計算公式草案，其中太陽光電費率有所調升，主因國際模組成本提升導致，離岸風電費率則是調降，更首次新增海洋能躉購費率。能源局表示，預計農曆年前公布審定結果。

經濟部今天發布新聞稿說明民國111年再生能源電能躉購費率的初步決議。

首先，太陽光電111年度躉購費率從1年2期調整為1年3期，並按容量級距區分費率，費率有所調升，例如不及20kW部分，今年度費率最高為新台幣5.6707元，明年度費率最高達5.862元，約調升0.19元；1至3期費率呈現階梯式遞減。

能源局組長陳崇憲告訴中央社記者，光電躉購費率調高主因是模組成本提升導致，預期模組成本波動會在明年下半年明朗化。

至於離岸風電部分，儘管因疫情影響，風場建置速度不如預期，但相關成本已逐年下降，因此躉購費率也有所調降，例如今年度固定20年躉購費率為4.6568元，明年度會降至4.5024元。

值得注意的是，明年新增海洋能發電躉購費率，每度7.32元。陳崇憲說明，之所以納入，是因許多外商、國內業者都期待發展海洋能，但由於過去並無相關成本資訊，因此費率主要參考海委會相關報告來制定。

此外，地熱發電首度區分躉購容量級距，增訂不及2MW容量級距，躉購費率每度5.7736元，2MW以上維持110年度費率水準，即每度5.1956元。

陳崇憲指出，由於一般地熱場址都需開挖後才能確定是否存在地熱資源，一般開發商都會先從小型地熱開始投入，因經濟規模較小、成本較高，才會針對小容量級距祭出較高費率做為開發誘因。

至於廢棄物發電新增「農業廢棄物」躉購費率類別，躉購費率每度5.1407元；一般及一般事業廢棄物，維持110年度費率水準，即每度3.9482元。

小水力發電不及2MW部分，躉購費率調升為每度3.8943元；2MW以上維持110年度費率水準，即每度2.8599元。生質能發電無厭氧消化設備類別的躉購費率提高為每度2.8066元；生質能有厭氧消化設備部分，提高為每度5.1842元。

針對111年度躉購費率獎勵機制部分，經濟部表示，新增反映太陽光電特高壓建置成本及輸電線路費用、加強電力網均化成本等相關外加費率、台東地區納入太陽光電區域加成機制。

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不只如此，配合鼓勵太陽光電結合儲能系統機制，新增費率適用條文；針對COVID-19疫情影響的全面性，太陽光電就展延期限3個月進行一致性適用等；為提升原民區域設置地熱及小水力，新增原民利益共享機制。

經濟部表示，按審定作業程序，已規劃於111年1月中旬召開「111年度再生能源電能躉購費率及其計算公式草案聽證會」，並預計農曆年前公布審定結果。（編輯：林興盟）1101230