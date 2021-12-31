永續當道 國銀綠能科技產業放款衝1.38兆元

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（中央社記者謝方娪台北31日電）金管會揭曉綠色金融成績單，截至今年11月底國銀對綠能科技產業放款餘額達新台幣1.38兆元，年增逾1700億元，若相比金管會2016年9月實施獎勵機制前，國銀相關放款已大增逾4000億元。

金管會主委黃天牧去年5月上任，端出6大興利措施，其中一項重點為「綠色金融行動方案2.0」。「綠色金融」目的在於借重金融機構及機構投資人授信及投資等資金影響力，藉由與被投資或融資公司溝通議合，促使企業重視ESG（環境、社會及公司治理）議題。

金管會統計，截至今年11月底，本國銀行對綠能科技產業放款餘額達1兆3846億元，較去年11月底增加1761億元，進一步相比金管會2016年9月實施獎勵機制前，國銀對綠能科技產業放款已大增逾4000億元。

另一方面，今年前11月綠色債券已發行17檔，較去年同期增加2檔，不過前11月發行金額378億元，相較去年同期416億元，減少9%。

全球達成淨零碳排共識，跨國大企業如蘋果（Apple）等已承諾2030年供應鏈和產品將實現100%碳中和，換言之，若台灣企業未與國際同步減碳，屆時恐面臨接不到訂單的危機，融資給企業的銀行將連帶面臨風險，因此近年銀行也逐步將ESG納入授信考量，對綠色企業提供穩定金流支持，利用市場機制引導企業重視ESG。

金管會並研擬未來朝3方向持續推動綠色金融，第一是研議推動產業永續發展資料庫平台，整合氣候及環境等資訊，提供金融業及企業作為評估風險的參考依據，並請證交所研議強化永續報告書平台查詢功能並強化公開資訊觀測站揭露企業ESG相關資訊。

第二，為促進金融業主動因應ESG及氣候相關風險並掌握商機，金管會將參考國際及公司治理評鑑作法，研議規劃及辦理對國內金融機構的永續金融評鑑。

第三，金管會已請聯徵中心及保險安定基金參酌國際作法， 研議台灣銀行及保險業辦理氣候變遷情境分析及壓力測試的作法，驅動金融業審視自身因應氣候變遷的風險與能力。（編輯：趙蔚蘭）1101231